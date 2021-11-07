Teşkilat yeni bölüm ne zaman? Teşkilat 21. bölüm bugün var mı? Teşkilat 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Diziseverlerin merakla beklediği Teşkilat bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Teşkilat dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Teşkilat yeni bölüm ne zaman, Teşkilat bölüm bugün mü, Teşkilat yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ekip Suriye'deki başarılı operasyonun ardından gemi saldırısının arkasındaki tüm işbirlikçileri etkisiz hale getirmek için harekete geçer.

Saldırının asıl planlayıcısı Ariel'e ulaşmak diğerlerine göre çok daha zordur çünkü Ariel İsrail'e kaçıp ortadan kaybolmuştur. Ariel'in peşini bırakmayan ekip, hedefe ulaşmanın tek yolunun İsrail'de hapishanede bulunan Ariel'in eski şoförünü ele geçirmek olduğunu öğrenir. Hapishaneye sızan Hakkı ve Hulki'yi zorlu bir mücadele beklemektedir. Serdar ve Zehra ise İsrail'de peşlerine takılan yerel istihbaratı atlatmak için yaratıcılıklarını kullanmak zorundadır.

Ekip İsrail'deyken, Pınar, Halit Başkan'ın talimatıyla Yıldırım'a ulaşmak için yeni bir oyun kurar. Bu oyun Pınar'ın geçmişine açılan kapının anahtarı olacaktır.

TEŞKİLAT KONUSU NE?

TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan ve soluk soluğa izlenecek olan yılın en iddialı dizisi olmaya aday 'Teşkilat', 7 Mart 2021 Pazar günü izleyiciyle buluşacak.

TÜRKİYE'NİN KALBİ ANKARA'DA DEV PRODÜKSİYON!

Dizinin özel olarak tasarlanan, gerçek bir operasyon gerçekleştirilebilecek titizlikte hazırlanan tüm mekanları, Ankara'da bulunuyor…

Türkiye'nin kalbinde ilk kez bu büyüklükte dev bir prodüksiyon gerçekleşiyor. Ülkemizin başkenti ilk kez bu kadar büyük bir prodüksiyona ev sahipliği yaparken, MİT'in savaş teknolojisinde kullandığı bazı yöntemler de ilk kez bu dizi ile ekrana taşınacak.

İSİMSİZ KAHRAMANLARIN GERÇEK HİKAYELERİ

Türkiye'nin isimsiz kahramanlarının hikayeleri ilk kez tüm gerçekliği ile 'Teşkilat'ta ekrana gelecek. Dizinin kahramanlarına hayat verecek olan oyuncular, karakterlerini canlandırmak için derinlemesine araştırmalar yaptılar; gerçek olayların dökümanlarından ve konunun uzmanlarından eğitim aldılar. Türk milli istihbaratının kuruluşundan bu yana imza attığı olağanüstü başarıların nefes kesici hikayeleri, 'Teşkilat'ta gün yüzüne çıkacak.

YEDİ OLAĞANÜSTÜ KAHRAMANIN VATAN SEVDASI EKRANA KİLİTLEYECEK

'Teşkilat', istihbarat teşkilatının, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi olağanüstü yetenekli ve korkusuz üyelerinden oluşan çok özel bir ekibinin hikayesini anlatacak.

Ve ilk bölümünde yedi vatan sevdalısı kahramanın kendileri için aldığı "ölüm" kararıyla çok konuşulacak!

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