Teşkilat Sermet kimdir, kaç yaşında? Bizimkiler Atılay Uluışık biyografisi!
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Teşkilat Sermet kimdir, kaç yaşında? Bizimkiler Atılay Uluışık biyografisi!

Teşkilat Sermet kimdir, kaç yaşında? Bizimkiler Atılay Uluışık biyografisi!
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Teşkilat Sermet kimdir, kaç yaşında? 14 yıl süren ve 2002 yılında son bulan Bizimkiler dizisinde rol almaya başladığında 12 yaşında olan oyuncunun kariyeri, Ali Poyrazoğlu ile TRT'de oynadığı bayram skeçlerine dayanmaktadır. Peki, Atılay Uluışık nereli, mesleği nedir? Bizimkiler Atılay Uluışık hayatı ve biyografisi nedir?

Teşkilat Sermet kimdir, kaç yaşında? 14 yıl süren ve 2002 yılında son bulan Bizimkiler dizisinde rol almaya başladığında 12 yaşında olan oyuncunun kariyeri, Ali Poyrazoğlu ile TRT'de oynadığı bayram skeçlerine dayanmaktadır. Peki, Atılay Uluışık nereli, mesleği nedir? Bizimkiler Atılay Uluışık hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

TEŞKİLAT SERMET KİMDİR?

Atılay Uluışık, 9 Mart 1977 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 1995 yılında Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'nden sonra, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Mühendisliği Bölümü'nden 2000 yılında mezun olmuştur.

ATILAY ULUIŞIK KİMDİR?

14 yıl süren ve 2002 yılında son bulan Bizimkiler dizisinde rol almaya başladığında 12 yaşında olan oyuncunun kariyeri, Ali Poyrazoğlu ile TRT'de oynadığı bayram skeçlerine dayanmaktadır. Dizi başladığı sırada Şehir Tiyatroları'nda da rol almaktaydı. Tiyatroya, dizi için istenen çocuk tarif edildiğinde Uluışık da Bizimkiler dizisinde rol almaya başladı. Atv'de yayımlanan Doksanlar dizisinde öğretmen Kemal'i canlandırmıştır. Oyuncunun Alya isminde bir kızı vardır.

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Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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