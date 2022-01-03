Yayınlanan tanıtımıyla büyük heyecan uyandıran 'Teşkilat'ın yeni bölümünde ekip Berlin'de yeni bir göreve adım atıyor.

Nefes kesen aksiyon sahneleri ve duygu dolu anlarıyla pazar akşamlarının vazgeçilmezi 'Teşkilat'ın yeni bölümünde de izleyiciyi heyecan dolu bir serüven bekliyor. Kendilerine verilen her görevi kusursuzca yerine getiren ekip Berlin'de heyecan dolu bir maceraya başlıyor. Tehlikeler ile burun buruna gelen Serdar ( Çağlar Ertuğrul ) ve Zehra'nın (Deniz Baysal Yurtcu) birbirlerini korumak için gösterdikleri çaba yine ikilinin hayranlarını heyecanlandıracak.

'Teşkilat' heyecan dolu yeni bölümüyle 9 Ocak pazar akşamı saat 20.00'de TRT 1'de…

TEŞKİLAT - KÜNYE

Yönetmen : Burak Arlıel

Yapımcı: Timur Savcı & Burak Sağyaşar

Yönetmen: Burak Müjdeci

Senaryo: Teşkilat Yazı Grubu

Müzik: Atakan Ilgazdağ

Görüntü Yönetmeni: Cihan Yeşiltarla

Oyuncular: Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Nihat Altınkaya, Tuncer Salman, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Nil Günal, Feray Darıcı, Mustafa Açılan, Bülent Bilgiç, Mehmet Ergenç, Hilal Öztunca, Lara Domaç ve Hakan Boyav ve Yavuz Bingöl

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