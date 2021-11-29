Teşkilat'ın yayınlanan yirmi dördüncü bölümünde neler oldu:

TRT 1'in büyük beğeniyle izlenen dizisi 'Teşkilat', 28 Kasım Pazar akşamı yayınlanan yirmi dördüncü bölümüyle büyük ilgi gördü.

Serdar izlediği videodan sonra hesap sormak için ekipten haber siz Yıldırım'ı kaçırdı. Serdar Yıldırım'dan istediği cevapları alamadan Ceren'in operasyonuyla Yıldırım kurtulmayı başardı.

Karargaha döndüklerinde Serdar, zihni üzerinde oynanan oyunla herkes için tehlike oluşturduğundan bir süre uzakta kalmasına karar verildi. Zehra bu süreçte Serdar'ın yanında olmak istediğini söyleyince Halit Başkan, Serdar'la olan yakınlığıyla ilgili kendisini uyardı. Serdar ve Zehra, 1.5 aylık kayıp dönemle ilgili soruların cevaplarını bulabilmek için her şeyin başladığı yere Almanya'ya gitti.

Karargahta ise Hakkı ve Uzay, Ebru'nun vurulmasının peşini bırakmadı. Uzay yaptığı incelemelerle Ebru'yu Barış'ın vurmadığını ortaya çıkardı. Barış mahkemeye çıkarıldı, Yıldırım tarafından tutulan avukatın yönlendirmesi sonucu verdiği ifadeyle tutuklu olarak yargılanmasına karar verildi.

Yıldırım'ın yaptığı hamlelerle Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığını tehlikeye sokması üzerine Halit Başkan, Pınar ve Hulki'yi de yanına alarak Libya'ya doğru yola çıktı.

Almanya'da Serdar'ın üzerinde yapılan deneysel çalışmayı gerçekleştiren profesörü ele geçiren Zehra ve Serdar, duydukları karşısında büyük bir şok yaşadı. Serdar üzerinde uygulanan zihin kontrol deneyinin tersine çevrilmesi de son derece tehlikeliydi. Serdar daha önce hiç kullanılmamış bu uygulamayı denemeye karar verdi.

Bir yanda Serdar hayatını geri almak için ölümü göze alırken; Halit Başkan, Pınar, Hulki ve Sermet ise Libya'da korkunç bir saldırının ortasında kaldı.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet