Teşkilat fragman izle! Teşkilat yeni bölüm fragmanı! Teşkilat 23. Bölüm fragmanı! Teşkilat yeni sezon fragmanı izle!

Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. TRT 1'in sevilen dizilerinden olan Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Teşkilat yeni bölümde neler olacak? Teşkilat son bölümde neler oldu? Teşkilat son bölüm izle! Teşkilat yeni bölüm fragmanı izle! Teşkilat 23. Bölüm fragmanı izle! Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte haberimizde…

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Ariel'in alınmasıyla zor duruma düşen ve Şirket'le ilişkileri bozulan Yıldırım, İsrail'de yaşananların intikamını almak için harekete geçer. Ekip Ceren'in para dolu bir çanta bıraktığı adam üzerinden kurgulanan planın ne olduğunu çözmeye çalışırken, bu gizemli adamın aslında Yağmur'un peşinde olduğu ortaya çıkar.

Yağmur'un kaçırılmasının ardından ekip kenetlenir ve dört koldan çalışmalara başlar. Ancak hiç beklemedikleri olaylar ekibi zor durumda bırakacaktır.

Pınar, Yağmur'un kaçırılmasıyla ilgili bir ipucu bulmak ümidiyle Çetin'e gittiğinde öğrendiği gerçek daha büyük bir tehdidi açığa çıkarır. Yağmur'u kaçıranların yaptığı teklif karargahta büyük bir yankı uyandırır.

TEŞKİLAT KONUSU

'Teşkilat', istihbarat teşkilatının, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi olağanüstü yetenekli ve korkusuz üyelerinden oluşan çok özel bir ekibinin hikayesini anlatacak.

Ve ilk bölümünde yedi vatan sevdalısı kahramanın kendileri için aldığı "ölüm" kararıyla çok konuşulacak!

TEŞKİLAT OYUNCULARI

Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say ve Yavuz Bingöl

TEŞKİLAT 23. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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