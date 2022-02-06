Teşkilat Elçi kim? Emre Başer kimdir, kaç yaşında? Emre Başer dizileri ve filmleri

Teşkilat Elçi kimdir, gerçek adı nedir? Oyuncu Emre Başer kimdir, kaç yaşında? sorularına yanıt aranıyor. Teşkilat dizisinde hayat verdiği Elçi karakteriyle dikkatleri üzerinde toplayan Emre Başer, her geçen gün izleyici tarafından daha fazla merak ediliyor. Teşkilat dizisi izleyicileri Emre Başer kimdir? Emre Başer kaç yaşında, aslen nereli? Emre Başer'in oynadığı dizi ve filmler neler?

TEŞKİLAT ELÇİ KİMDİR?

Teşkilat dizisinde Elçi adındaki mahkumun kim olduğu merak ediliyor. Elçi karakterini Emre Başer canlandırmaktadır.

EMRE BAŞER KİMDİR?

Başer, 3 Mayıs 197 tarihinde Gürün, Sivas'ta dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 2001 yılında mezun oldu. Ardından İzmir'e geçmiştir. 2018 yılından bu yana ise İstanbul Devlet Tiyatrosu kadrosunda görev alıyor.

2002 yılında Sivas Devlet Tiyatrosu'na atanan Emre Başer, 2007-2011 yılları arasında Sivas Devlet Tiyatro Müdürü ve Sanat Yönetmeni oldu. 2011 yılında İzmir Devlet Tiyatrosu kadrosuna atandı, 2018 yılından itibaren İstanbul Devlet Tiyatrosu kadrosunda yer alıyor. Oyunculuk, reji asistanlığı, yönetmen yardımcılığı, yönetmenlik görevlerinde bulunan isim, 2021 yılı itibarıyla Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı oldu.

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