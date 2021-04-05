Teşkilat dizisine dahil olan Yavuz Bingöl, yeni imajıyla bambaşka biri oldu

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Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl, TRT1 ekranlarında yayınlanan Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu alan dizisi Teşkilat'ın kadrosuna dahil oldu. Dün akşam ekrana gelen yeni bölümde ortaya çıkan Yavuz'u uzun saçlı ve sakallı görenler tanımakta güçlük çekti.

TRT 1'de geçen haftalarda yayın hayatına başlayan Teşkilat dizisi MİT'in faaliyetlerini konu almasıyla izleyicilerin dikkatini çekti. Başrollerini Mesut Akusta, Deniz Baysal Yurtçu, Çağlar Ertuğrul ve Ezgi Şenler gibi isimlerin paylaştığı Teşkilat dizisinin kadrosuna son olarak türkücü Yavuz Bingöl dahil oldu.

SAÇINI VE SAKALINI UZATTI

Dizinin yayınlanan son bölümünde Almanya'da yaşayan bir Türk ajanını canlandıran ünlü türkücünün saçlarını uzatmış sakallı hali de gündeme oturdu. Yavuz Bingöl, Teşkilat dizisinde eski MİT mensubu Kod Adı Tesbihçi olan Adem karakterine hayat veriyor. Bingöl'ün beyazlamış saçlarını ve sakallarını gören hayranları bir süre tanımakta güçlük çekti.