Teşkilat dizisi nerede çekiliyor? Teşkilat hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapılıyor?
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Teşkilat dizisi nerede çekiliyor? Teşkilat hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapılıyor?

14.03.2021 17:56 | Son Güncelleme: 14.03.2021 18:02
Teşkilat dizisi nerede çekiliyor? Teşkilat hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapılıyor?

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat'ın nerede çekim yaptığı merak edildi. Peki, Teşkilat nerede çekiliyor? Hangi il, ilçe ve mahallede çekimler yapılıyor? Teşkilat nerede çekiliyor?

Ekranların sevilen dizisi Teşkilat'ın nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Teşkilat dizisi nerede çekiliyor? Teşkilat hangi ülkede, hangi ilde, hangi ilçede çekiliyor? Teşkilat dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm cevaplar haberimizde.

TEŞKİLAT NEREDE ÇEKİLİYOR?

Teşkilat dizisi başkent Ankara'da çekilmektedir. Genel olarak Ankara'nın hemen hemen tüm ilçelerinde çekimleri devam edeceği düşünülüyor. Dizinin çekimleri Keçiören, Akyurt, Altındağ, Polatlı, Gölbaşı, Sincan vb. gibi Ankara'nın birçok ilçesinde gerçekleştirileceği bildirildi.

TEŞKİLAT HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Teşkilat her hafta Pazar günü saat 20:00 'da TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor.

Teşkilat dizisi nerede çekiliyor? Teşkilat hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapılıyor?

TEŞKİLAT KONUSU NE?

Teşkilat dizisinde, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın olağanüstü deneyimleri bir senaryoya aktarılırken, Başkent Ankara'da uzun zamandır ilk kez bu büyüklükte bir prodüksiyonla dizi çekiliyor. Türkiye tarihinin gerçek olaylarına ve gerçek kahramanlarını konu alan dizide, bir ölüm-dirim savaşının, bazen bir ateş çemberinin içinde "kötü adamların" kim olduğu da çok konuşulacak ve tartışılacak.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul ile Deniz Baysal'ın oynadığı diziden önemli haberler gelmeye devam ediyor. Çekimleri Ankara'da gerçekleştirilen dizinin stoklu ilerlediği ve bir kaç bölümünün önceden çekildiği biliniyor. Çekimleri başlayan ve çalışmaları hızla bir şekilde devam eden ve yayın hayatına atılmak için gün sayan dizinin isminde değişikliğe gidildiği öğrenildi. Kod adı Teşkilat olan yeni dizinin, değişen ismini Gazeteci Birsen Altuntaş twitter sayfasından duyurdu.

TEŞKİLAT OYUNCULARI KİMLER?

Çağlar Ertuğrul : Serdar

Deniz Baysal : Zehra

Mesut Akusta : Mete

Ezgi Eyüboğlu : Ceren

Ezgi Şenler : Pınar

Mehmet Usta : Zayed

Tuncer Salman : Hakkı

Nihat Alptuğ Altınkaya : Hulki

Serdar Yeğin : Uzay

Yavuz Bingöl : Adem

Uğur Ahmet Say : Gürcan

Yunus Destebaşı : Mert Çavuş

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