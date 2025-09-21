Haberler

Teşkilat CANLI izle! TRT 149. bölüm Teşkilat yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Teşkilat yeni fragmanı yayınlandı mı?

Güncelleme:
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat, yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Heyecanla beklenen yapımı canlı olarak takip etmek isteyen seyirciler, "Teşkilat canlı izle" ve "Teşkilat yeni bölüm canlı yayın" aramalarını yoğunlaştırdı. Peki, dizinin yeni bölüm fragmanı paylaşıldı mı? İşte Teşkilat'ı canlı seyretmek isteyenler için detaylar ve izleme bağlantıları…

Başrolünde ünlü oyuncuların yer aldığı Teşkilat dizisi, bu akşam TRT 1'de yeni bölümüyle ekranlarda. Yayına başlamasıyla birlikte izleyiciler, "Teşkilat canlı izle" ve "Teşkilat yeni bölüm canlı yayın linki" sorgularını öne çıkardı. Merak edenler için Teşkilat'ın canlı izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor…

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Patlamanın ardından Albay Nazım'ın hayatını kaybetmesi, Altay için büyük bir yıkım olur. Kate'in planına ulaşabilmek adına Altay ve ekibi zorlu bir operasyona girişir. Bu sırada Kate, parçaları birleştirerek Korkut'un aslında Teşkilat üyesi olduğunu öğrenir. Yanılgısının farkına varması onu daha da acımasız bir noktaya taşır. Hem Altay'ı hem de Korkut'u hedef alan yeni bir tuzak hazırlamaktadır. Öte yandan Ejder, gemi hakkında bilgi toplamaya çalışırken dikkat çekmemek için çabalasa da beklenmedik engellerle karşılaşır. Altay ve Korkut, ülkede yaşanabilecek büyük bir felaketi engellemek için tüm riskleri göze alır. Zaman aleyhlerine işlerken, mücadeleden geri adım atmaya niyetleri yoktur.

TRT 1 TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM CANLI YAYIN

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat, bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi TRT 1'in yayın akışı üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

