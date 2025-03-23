Teşkilat CANLI izle! TRT 137. bölüm Teşkilat yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Teşkilat yeni fragmanı yayınlandı mı?

Teşkilat canlı izle linki araştırılıyor. Önemli isimlerin başrolünde yer aldığı Teşkilat adlı yapım bugün yeni bölümü ile TRT 1 kanalında izleyicisiyle buluşuyor. Dizinin başlamasıyla birlikte Teşkilat yeni bölüm canlı izle! Teşkilat canlı izleme linkleri araştırıldı. Teşkilat canlı izleme linki sizlerle…

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

??Neslihan, Selen'e panzehri yetiştirirken Kraliçe'nin adamları kliniğe saldırmıştır. Neslihan, Selen'in kurtuluşu için kendini riske atar. Altay ise onu korumak için her şeyi göze alır. Akif Başkan'ın emriyle Korkut, Sofia'yı öldüren Kraliçe'nin peşine düşer. Kapana kısılan Kraliçe, deşifre olmamak için elinden geleni yapar fakat Korkut onunla yüzleşmeye çok yakındır. Kraliçe'nin yeni planlarını öğrenen Teşkilat Altay sayesinde bu planları bozmayı hedefler. Neslihan ve Altay verdikleri karar doğrultusunda ne Kraliçe'ye ne de yandaşlarına boyun eğmeyecektir.

TRT 1 TEŞKİLAT CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat adlı yapım, yeni bölümüyle saat 20:00 itibariyle bu akşam ekranlarda. TRT 1 platformlarından Teşkilat'ı izleyebilirsiniz.