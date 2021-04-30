Teşkilat 9. bölüm fragmanı izle! TRT1 Teşkilat yeni bölüm fragmanı izle! Teşkilat 8. bölüm izle
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Teşkilat 9. bölüm fragmanı izle! TRT1 Teşkilat yeni bölüm fragmanı izle! Teşkilat 8. bölüm izle

Teşkilat 9. bölüm fragmanı izle! TRT1 Teşkilat yeni bölüm fragmanı izle! Teşkilat 8. bölüm izle
Haberler.com / Aslı Bayraktar - Haberler | Gündem

Teşkilat 9. bölüm fragmanı izle! Teşkilat dizisinin 8. bölümü ardından Teşkilat 9. bölüm fragmanı da yayınlandı. TRT1'de yayınlanan Teşkilat 9. bölüm fragmanı izle! Teşkilat son bölüm özeti! Teşkilat yeni bölümde neler olacak? TRT1 Teşkilat yeni bölüm fragmanı izle! Teşkilat 8. bölüm izle

Teşkilat 8. bölüm full izle! Teşkilat 8. bölüm tamamı izle! TRT1 ekranların sevilen dizisi Teşkilat 8. bölüm seyret! Teşkilat9. bölüm tek parça izle! Teşkilat 8. bölüm tamamı izle! Teşkilat 5. son bölüm fragmanı izle.

TEŞKİLAT 8. BÖLÜM FULL İZLE!

Teşkilat dizisi TRT1 ekranlarında 8. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 8. bölümün ardından şimdi de Teşkilat 9. bölüm için araştırmalarına başladılar. Teşkilat9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Teşkilat9. bölüm fragmanı yayınlandı. Teşkilat9. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

TEŞKİLAT 9. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

TEŞKİLAT 9. BÖLÜM ÖZETİ

YUNANİSTAN'A MECBURİ İNİŞ

Kasım Firavi takasının ardından havada arızalanan uçak irtifa kaybetmeye başlar. Uçakta büyük panik yaşanır ve Yunanistan'a mecburi iniş yapılır. Bu durum krizin büyümesine neden olur çünkü Kasım'ın Yunanistan'a giriş yasağı vardır. Diğer yanda ekibin diğer üyeleri Ceren'i takip ederken fotoğrafları çekilir.

FADİ YEĞENİNİ ORTADAN KALDIRMAK İSTİYOR

Serdar ve Zehra, Kasım'la birlikte girdikleri pasaport kontrolünde gergin anlar yaşar. Uçak tamir edilene kadar havalimanındaki otelde kalmaya karar verirler. Yeğeni Kasım'ı taşıyan uçağının düşmediğini öğrenen Fadi hayal kırıklığına uğrar. Kasım'ın Türkiye'ye götürülmesini engellemek için Yunanistan'daki dostu Stefanos'tan yardım ister.

CEREN'İN YENİ GÖREVİ EKİBİ DEŞİFRE ETMEK

Ekip fotoğraflarını çeken kişiyi yakalayıp karargâhta sorguya alır. Kurulan oyunla Ceren'in deşifre olmadığına ikna edilir. Bu sırada Şef, Ceren'e yeni görevini ileterek Serdar'ın başında olduğu ekibin deşifre edilmesini ister.

SERDAR VE ZEHRA'NIN ZORLU KAÇIŞ PLANI

Uçaktaki arızanın sabotaj kaynaklı olduğunun kesinleşmesi üzerine Fadi'nin peşlerinde olduğunu anlayan Serdar ve Zehra, ülkeyi bir an önce terk etmeleri gerektiğine karar verirler. Stefanos'un adamlarıyla birlikte otele gelmesiyle Yunanistan'dan çıkmak için zorlu bir kaçış planı uygulamaya konur.

TEŞKİLAT 8. BÖLÜM İZLE

Teşkilat 8. bölüm izlemek için tıklayınız!

TEŞKİLAT DİZİSİNİN KONUSU

Türkiye'nin isimsiz kahramanlarının hikayeleri ilk kez tüm gerçekliği ile 'Teşkilat'ta ekrana gelecek. Dizinin kahramanlarına hayat verecek olan oyuncular, karakterlerini canlandırmak için derinlemesine araştırmalar yaptılar; gerçek olayların dökümanlarından ve konunun uzmanlarından eğitim aldılar. Türk milli istihbaratının kuruluşundan bu yana imza attığı olağanüstü başarıların nefes kesici hikayeleri, 'Teşkilat'ta gün yüzüne çıkıyor.

'Teşkilat', istihbarat teşkilatının, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi olağanüstü yetenekli ve korkusuz üyelerinden oluşan çok özel bir ekibinin hikayesini anlatıyor.

Giderek yoğunlaşan bir şekilde yabancı istihbarat servislerinin operasyonlarına maruz kalan ülkemizde, Ankara'daki SİHA fabrikasına bir terör saldırısı düzenlenir. Saldırının yabancı istihbarat servisleri organizasyonu ile gerçekleştirildiği tespit edilir. Bu saldırıların üzerine MİT içinde çok gizli bir ekip kurulur. Bu ekip ülkesi için hayatlarından vazgeçerek saldırıların arkasındaki güçleri tespit edecek ve olağanüstü yöntemlerle ortadan kaldıracaktır. Televizyon tarihinde ilk kez Milli İstihbarat Teşkilatı'nın olağanüstü deneyimleri bir senaryoya aktarılırken, Türkiye tarihinin gerçek olaylarına ve gerçek kahramanlarına sırtını dayayan dizide, kötü adamların kim olduğu da çok konuşulacak!

OYUNCULAR

Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say ve Yavuz Bingöl

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Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
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