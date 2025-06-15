TRT 1'in büyük ilgi gören dizisi Teşkilat'ın yeni sezon fragmanı heyecanla bekleniyor. Her pazar akşamı izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi, soluk soluğa izlenen bölümleriyle dikkat çekiyor. Diziye dair en çok merak edilen konulardan biri ise, yeni sezonun nasıl şekilleneceği ve fragmanın ne zaman yayınlanacağı oldu. Peki, Teşkilat 149. bölüm fragmanı yayınladı mı?

TEŞKİLAT KONUSU NE?

Teşkilat'ın operasyonu başarıyla sonuçlanmasına rağmen Ömer ve Zehra peşlerine düşen düşmanlardan dolayı rahat bir nefes alamamıştır. Frederick'in Türk istihbaratının elinde olduğunu öğrenen Hartley, ekibi Kuzey Irak'tan çıkarmamak için tüm gücünü seferber eder.

TEŞKİLAT 149. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat adlı yapım, yeni bölümüyle saat 20:00 itibariyle bu akşam ekranlarda. Teşkilat 149. bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çatışma sırasında Kate, uranyum bombasını kaçırmıştır. Ekip bombayı kimin kaçırdığını tahmin ettikten sonra Kate'in peşine düşer. Bu sırada hala deşifre olmayan Korkut, Kate'in yanında gibi görünerek onun planlarını Karargah'a ulaştırır. Altay, Korkut'un yardımıyla Kate'in bombayı sakladığı yeri öğrenmeye çalışırken düşmanın en yakınındakilerini hedef alır. Kate'in acımasız hamleleri devam ederken Altay onu durdurmak için elinden geleni yapacaktır.