TESK Genel Başkanı Palandöken: "Milli Mücadelemiz 99 yıl önce dünyaya ilan edildi"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "30 Ağustos zaferiyle Milli Mücadelemiz taçlanmış, bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu tüm dünyaya bir kez daha ilan edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "30 Ağustos zaferiyle Milli Mücadelemiz taçlanmış, bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu tüm dünyaya bir kez daha ilan edilmiştir" ifadelerini kullandı.

TESK Genel Başkanı Palandöken, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"1919 yılında Samsun'da Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde başlatılan Milli Mücadele, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile kesin ve kalıcı bir zafere ulaşmıştır. 30 Ağustos zaferiyle Milli Mücadelemiz taçlanmış, bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu tüm dünyaya bir kez daha ilan edilmiştir.30 Ağustos Zaferi ulusumuzun yeniden dirilişi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda kabul görmesinin en önemli adımıdır. Onurla ve gururla 99. yıl dönümünü kutladığımız 30 Ağustos Zaferi, tarihin hiçbir döneminde esareti kabul etmeyen ve şartlar ne olursa olsun bağımsızlığından, vatanından ve bayrağından vazgeçmeyen bir millet olduğumuzun kanıtıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, esnaf ve sanatkarlar camiamız adına tarihi şanlı zaferlerle dolu olan büyük Türk milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, bu zaferi bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı