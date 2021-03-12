TESK Başkanı Palandöken: "Türk milleti ilelebet hür yaşayacaktır"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

TESK Başkanı Palandöken: "Türk milleti ilelebet hür yaşayacaktır"

12.03.2021 10:06 | Son Güncelleme: 12.03.2021 10:20
TESK Başkanı Palandöken:

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümünü kutladığını belirterek, "İstiklal Marşımızın her dizesinde vurgulandığı gibi Türk milleti ezelden beri hür yaşamış ve ilelebet hür yaşayacaktır" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümünü kutladığını belirterek, "İstiklal Marşımızın her dizesinde vurgulandığı gibi Türk milleti ezelden beri hür yaşamış ve ilelebet hür yaşayacaktır" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, "Küllerinden doğan bir milletin kurtuluş mücadelesinin en büyük anısı olan İstiklal Marşımız, milletimizin azmini ve kararlılığını anlatan en anlamlı eserdir" ifadelerini kullandı.

Palandöken şunları kaydetti:

"Türk milletinin bağımsızlık aşkını temsil eden İstiklal Marşımızın 12 Mart 1921'de kabul edilişinin 100. yıl dönümünü kutluyorum. Başta Mustafa Kemal Atatürk ile Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını ve İstiklal Marşı'nı kaleme alan Mehmet Akif Ersoy'u, besteleyen Osman Zeki Üngör'ü rahmetle anıyorum. İstiklal Marşımızın her dizesinde vurgulandığı gibi Türk milleti ezelden beri hür yaşamış ve ilelebet hür yaşayacaktır. Bayrağımız, vatanımız ve milletimiz ilelebet var olacaktır. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un da söylediği gibi Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Akif Ersoy Ziya Selçuk Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hakan Yılmaz Rasim Öztekin İbrahim Tatlıses Esra Dermancıoğlu
Spor Can Bartu Ünal Karaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TESK Başkanı Palandöken: "Türk milleti ilelebet hür yaşayacaktır" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 10:26:24. #1.16#
title