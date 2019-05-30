Tesettüre giren Merve Sanay, eski haline geri döndü!
Cesur pozlarıyla gündemden düşmeyen sosyetik güzel Merve Sanay, geçtiğimiz günlerde kutsal topraklara giderek tesettüre girmişti. Sanay son paylaşımlarıyla yine takipçilerini şaşırttı.
Cesur pozlarıyla gündemden düşmeyen sosyetik güzel Merve Sanay, geçtiğimiz günlerde kutsal topraklara giderek tesettüre girip dekolteli fotoğraflarını kaldırmıştı. Sanay, İstanbul'a döndükten sonra Instagram'ını yine eski haline getirdi.
"İÇİMDEN GELDİ"
Sosyal medya fenomeni Merve Sanay, geçtiğimiz günlerde Medine'ye gitmişti. Sanay, tesettürlü haliyle herkesi şaşırtmıştı. Sanay ayrıca dekolteli cesur fotoğraflarını da Instagram'ında gizlemişti. Sanay gelen sorular üzerine bu durum için "İçimden geldi." yorumunu yapmıştı. Sanay Türkiye'ye döndükten sonra cesur fotoğraflarını tekrar yükledi.
"NE YAPTIĞIN BELLİ DEĞİL"
Takipçileri de Sanay'ın bu hareketine sessiz kalmadı. Sanay'ın bir takipçi durumla ilgili, "Ne yaptığın belli değil." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Keşke tesettürlü kalsaydın senin için üzülüyorum." yorumunu yaptı.
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Allah senin belanı versin, şu mübarek günde bu bedduayı etmek istemezdim, ama sana o kadar kızıyorum ki dayanamadım artık, bu ne şirretliktir, bu ne kişiliksizliktir, insanda biraz haysiyet olur. . . . .Cevap Yaz 19 1 Yayından KaldırSİZİ KULLANIP ZAMANI GELİNCE ATACAKLAR: bu gördüğün ;peki senin görmediğin ama önyargısız bakan bizim gördüklerimiz. . . kıyamet . . . kıyamet. . . resmen çöpün üzerinde oturuyorsunuz . . trilyon oldu söylenenler; anlamıyorsunuzYayından Kaldır
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inşallah devami gelir.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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YANMAZ KEFEN VE CENNETTEN TAPU SATILIR İLETİŞİM İÇİN BAY ÇOMAR SİTESİNE GİREBİLİRSİNİZ.Cevap Yaz 7 5 Yayından Kaldır4 HÜRÜ DÜKKEN KİRAYA VİR YAN GEL YAT: söle köşebaşı altı da tükken olcek yerlerden belki bizede düşee; onun için yatız galkız emme, bi cheats, hack , crack durmu olmassssa . . .Tüm 27 yorumu okumak için tıklayın1 1 Yayından Kaldır