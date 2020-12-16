Tesettür stiline giy çık dokunuşu: Kimono

Özgün tesettür giyim kombinleri arasında tercih edilen kimono, farklı tarzı ve kolay kombinlenmesi ile sevilen parçalardan biri. Rahat stilinin yanı sıra şıklığı da sunan giy çık kimono, tesettür giyim tercih eden kadınların sevdiği ürünlerden biri. Kimono modelleri neler? Kimono kombin önerileri..

Her dolapta mutlaka bulunması gereken giy çık parçalar, son dönemde kimono modelleri arasından tercih ediliyor. Tesettür giyim kimono modelleri ile yapılan yalın ve kullanışlı kombinler günlük hayatta sıklıkla kullanılıyor. Özellikle bahar aylarında kombinlerin vazgeçilmez parçası olan kimono kombinleri kemer çantalar ve birbirinden farklı aksesuarla bir arada tercih ediliyor.

GARDIROBUNUN KURTARICI SEÇENEKLERİ: GİY ÇIK

Kıyafet seçimine önem veren tüm kadınların yakın bir yere giderken bile dikkat ettiği stiline uygun olarak üretilen kimono modelleri, giy çık olarak sıklıkla tercih edilen parçalardan. Şıklığı ve rahatlığı bir araya getiren, minimal parçalardan biri olan kimono modelleri tesettür giyimde son yıllarda sıklıkla tercih edilen ürünlerden.

ŞIK VE RAHAT GİY ÇIK: KİMONO

Tesettür kimono modelleri, elbise, uzun kimono, ceket olarak pek çok farklı model olarak karşımıza çıkıyor. Her tarza uygun kombin yapma şansı sunan kimono modellerini tamamlamak için ihtiyaç olan tek şey şal ve aksesuar! Giy çık tercih edildiğinde sadeliğin yanı sıra rahatlığı da sunan tesettür kimono; aksesuarlarla şıklığı yakalamaya yardımcı oluyor.

Muhafazakar giyimi tercih eden kadınların isteklerine cevap verecek şekilde üretilen kimono modelleri, Qras kadınlarının tercihleri arasında yer alıyor. Kimono geniş renk yelpazesinin yanı sıra model ve desen seçeneğine de sahiptir. Tesettür giyimde rahatlığı sunan giy çık parçalar arasında tercih edilen kimono trendler arasında yer almaya devam ediyor.