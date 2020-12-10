Tesettür giyimin olmazsa olmazı: Beyaz gömlek kombinleri

Beyaz gömlek kombinleri tesettür giyim için vazgeçilmez bir parçadır. Düz sade bol ve iç göstermeyen beyaz gömlek en çok aranan ve istenen parçalardandır.

Gardıroplarının vazgeçilmez parçaları olan ve pek çok kombinin önemli parçası olan beyaz gömlekler, çok aranan tekstil ürünleri arasında yer alıyor. Tesettür giyimde elit konseptler, casual kombinler ve rahat kombinler, beyaz gömlek ile tamamlanıyor.

TESETTÜR GİYİMDE DÜZ BEYAZ GÖMLEK

Muhafazakar kadınların tercih ettiği beyaz gömlek, her zaman dolaplardaki yerini alıyor. Tesettür giyimde beyaz gömleğin en önemli özelliği ise kolay kombinlenmesi. İstenilen şıklığı, kolay şekilde veren beyaz gömlek, onlarca farklı tasarıma sahip. Tesettür giyim tercih eden kadınların ise devamlı aradığı tek bir parça var; uzun düz beyaz gömlek. Sade, detaysız, düğmesiz, iç göstermeyen beyaz gömlek birçok parça ile kolayca kombinlenebilir.

BEYAZ GÖMLEK KOMBİNLERİ NASIL YAPILIR?

Tesettür giyim ofis stilinin sevilen parçası sade ve düz beyaz gömlek; blazer ceket, jile, jean, etek gibi neredeyse tüm parçalarla kombinlenebilir. Casual stilinizi beyaz gömlek ile destekleyebilirsiniz. Beyaz gömlek istediğiniz spor şık kombini her daim sunabilir. Tesettür giyimde jean pantolon ile giyilen bol ve uzun beyaz gömlek gün boyu rahat bir hareket alanı sunarken şıklığınızdan da ödün vermemenizi sağlar. Sonbahar ve kış aylarında kazak ile yapılan beyaz gömlek kombinleri, sıcacık bir gün sunar.

BEYAZ GÖMLEK MODELLERİ

Kadınların ilk tercihlerinden olan pamuklu, detaysız, uzun ve sade beyaz gömleklerin yanı sıra; günlük hayatta bütün detayı üst giyimiyle göstermek isteyenler için tasarlanan beyaz gömlekler de bulunmaktadır. Kimi zaman yakalarında, kimi zaman ceplerinde detayları olan beyaz gömlekler; bazen işlemeli de oluyor. Tesettür giyimde bu işlemeler, renkli veya parıltılı olarak karşımıza çıkıyor. Qras kadınlarının kurtarıcı ve vazgeçilmez parçası olan beyaz gömlek, dolaplarınızdaki yerini aldıkça şıklık ve rahatlık sizinle olacak.