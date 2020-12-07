Tesettür giyimde sezonun modası: Süveter
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Tesettür giyimde sezonun modası: Süveter

07.12.2020 16:09 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:13
Tesettür giyimde sezonun modası: Süveter

Tesettür giyimde kış kombinleri oldukça ilgi gören parçaları içeriyor. Yenilenmiş tunik modelleri, etekler ve kazaklarıyla çok sevilen tesettür giyim kış parçalarına bu yıl bir yenisi daha eklendi. Süveter nasıl kombinlenir?

Süveter, senenin en çok ilgi çeken parçalarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Süveter kombinleri geniş bir yelpaze sunuyor. Dilerseniz süveterleri gömlek ile pantolon takım olarak kullanabilir; dilerseniz etek ile giyebilirsiniz. Tesettür giyimin en çok dikkat çeken parçalarından biri olan şık ve rahat gömlekleri de bu süveter modasının vazgeçilmezi oluyor!

TESETTÜR GİYİMDE SÜVETERLERİN GERİ DÖNÜŞÜ

Senelerdir kullanımı epey azalan ürünlerden biri olan süveter, yeniden doğdu diyebiliriz. Triko süveter, bahar aylarında tercih edilen bir parça olarak hayatımıza girdi ve pek çok parçasına rastlamaya başladık. Kış aylarında sıcak tutması sebebiyle ise çok daha fazla tercih edilmeye başlandı. İç ısıtan renklerinin yanı sıra süveterler vücudumuzu da sıcak tutuyor.

Tesettür giyimde sezonun modası: Süveter

SÜVETER KOMBİNLERİNDE ETEK

Tesettür giyim, süveterleri kısa veya uzun olarak sunuyor. Süveterin kısa kollu bir parça olması sebebiyle, muhafazakar giyimi tercih eden kadınlar bu parçayı gömlek veya bluzla giymeyi tercih ediyor. Qras parçaları içerisinde yer alan gömlekler ve bluzlar ile senenin trend alarmı olan süveterler şık bir şekilde kombinlenebilir.

Etekler tesettür giyimin olmazsa olmaz parçalarından biridir. Bu parçaya birbirinden farklı pek çok kombin yapılabilirken; senenin en moda seçeneği ise süveter oluyor.

Tesettür giyimde sezonun modası: Süveter

SICACIK RENKLER, SICACIK KOMBİNLER

Renk seçeneğinin oldukça geniş olduğu tesettür giyimde süveterlere de geniş bir renk yelpazesi ayrılmış durumda. Pastel renklerin en güzel tonlarının yer aldığı bu parçalarla pantolon veya etek kombinleri yaparak kış aylarında kendinizi sıcak tutmak çok kolay.

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