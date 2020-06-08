Tesettür giyimde renk uyumu nasıl olmalı? Tesettür giyimde şıklığı yakalamak isteyen kadınların en çok merak ettiği konulardan biri olan tesettür giyimde renk uyumu konusu, önemi püf noktaları ile aydınlığa kavuşuyor. Seçilen parçalardan kıyafetin giyileceği ortama, karakteristik özelliklerden takı detayına kadar birçok husus nem arzetmektedir. noktalara dikkat ederek öl

Kadınlar hayatlarının her alanında olduğu gibi kıyafet seçimi ve kombin oluşturma konusunda da önem veriyor ve en şık görünümü elde etmeye çalışıyorlar. Tesettür giyim konusunda da bu kriterler geçerli ve mükemmelliği arayan kadınlar tesettür giyimde renk uyumu nasıl olmalı sorusu ile tesettür giyimde kusursuz kombinler oluşturmayı istiyor. Peki, bu mümkün mü? Tesettür giyimde renk uyumu nasıl olmalı sorusuna verilecek cevaplarla tesettür kombinelerinizi en ideal şekle kavuşturabilirsiniz.

DOĞADAN İLHAM ALAN KOMBİNLER

Doğa yansımaları ile oluşturacağını renk uyumu tesettür kombinlerinize doğal ve göz yormayan bir görünüm sağlayacaktır. Genç tesettür elbise tercihlerinde doğru seçimler yapmanızı sağlayacak olan bu detay ile kombinlerinize doğa dokunuşları yaparak enerjik ve canlı bir tarza kavuşacaksınız. Tesettür elbise seçimi yaparken mor, pembe gibi birbiri ile uyumlu renkleri bir arada tercih ederek uyumlu bir kombin elde edebilirsiniz.

KOMBİNLERİ MODERN VE MİNİMAL ÇİZGİYE KAVUŞTURUN

Tesettür abiye, tesettür tunik ve tesettür elbise gibi ölçülü giyimin ana parçalarını oluşturan unsurları tercih ederken yeni trendlere göz atmalı değişen odanın çizgilerini takip etmelisiniz. Bu noktada tesettür giyimin yeni trendi olan minimal tasarımlara kombinlerinizde daha fazla yer verebilir, gardırobunuzu daha modern bir hale getirebilirsiniz.

MEVSİME DİKKAT

Tesettür giyimin dinamiklerini takip ederek her an şık ve zarif kombinler oluşturabilirsiniz. Bunun için sadece değişen moda ve trendler değil değişen mevsimleri ve hava durumu etkisi de göz önünde bulundurmalısınız. Bahar mevsiminde canlı ve renkli kıyafetleri uyumlu bir şekilde tercih ederken kış mevsiminde krem ve bej gibi soğuk renkleri tercih edebilirsiniz. Kış mevsimi şartlarında pamuklu şal seçeneklerini de sıkça tercih ederek tesettür takım kombinlerinize adapte edebilirsiniz. Yaz aylarında ve sonbahar günlerinde ise sıcak tonları daha faza tercih edebilirsiniz.

MEKANIN VE ORTAMI KONSEPTİNİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURUN

Ölçülü giyim hususunda tesettür şık elbise, uzun elbise gibi alternatifleri seçerken gideceğiniz mekanın konsepti ve ortamın havasına göre seçim yapmaya dikkat etmelisiniz. İş ortamında bulunacaksanız siyah, beyaz, krem, lacivert, bordo ve kahverengi gibi renkler doğru seçim olacakken nişan, düğün gibi bir organizasyona katılacaksanız kırmızı, saks mavisi, zümrüt yeşili, gold, mor gibi renkler tesettür giyimde doğru renk seçimi olacaktır.