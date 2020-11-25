Tesettür giyimde en beğenilen tulum modelleri

Tesettür giyimde son yıllarda tulumlara gelen yenilikler ve güzel tasarımlar kombinleme noktasında tesettürlü hanımların tercihi olmaktadır. Bu bağlamda tesettür giyim modasında tulumlar her ortamda, davette, düğün ve nişanlarda şık bir görünüm vermektedir. Her yıl olduğu gibi bu yıl da moda olan tulum modelleri mevcuttur.

Ayrıca tesettür tulum modelleri giyilen ortama göre farklı tasarlanmaktadır. Örneğin düğün, nişan, kına gibi özel davetlerde farklı tulumlar tercih edilirken günlük yaşantılar için farklı tulumlar tercih edilebiliyor. Tesettür kombinlemede tulumların yeri önemlidir. Tulumla birlikte kombinleme yapmak için çanta ve kemerlerde renk seçimi de önemlidir. Mesela tulumlar üzerinde yer alan koyu renk kumaşlarda açık renk detay yapılması bu tuluma canlılık katabilir.

KLASİK VE SPOR TESETTÜR TULUM MODELLERİ

Tesettür tulum modellerindeki tekstil detayları sade ve sıra dışı kombin imkanı sunmaktadır. Haliyle tulumlarda moda olan parçalar tesettürlü hanımlar tarafından sürekli takip edilmektedir. Tesettürlü hanımlar tarafından en çok şık işlemeli tesettür tulumlar tercih edilmektedir.

Ek olarak spor ya da klasik tarzdaki tesettür tulum modelleri ince detaylarıyla birlikte şık bir görüntü sağladığı için her ne kadar genç kesimin daha çok tercihi olsa da yediden yetmişe her kadının tercih ettiği modeller arasına girmektedir. Tesettür kombinleme yaparken tulumlarda renk ve desen rengi olarak mavi ve mor ağırlıklı tulum tasarımları fazla ilgi görmektedir. Gerçekten de son dönemlerde tesettür giyim olarak en çok tesettür tulumlar tercih ediliyor.

TESETTÜR TULUM İLE OLUŞTURULABİLECEK ŞIK KOMBİNLER

Tesktil firmaları tulum giyimlerini ön planda tutmaktadır. Haliyle tesettürlü hanımlar tulum kombini yaparken zorluk çekmemektedir. Yine de sizlere nacizane tavsiyeler vermek isteriz. Tesettür tulum kombinleme yaparken renk seçimine ve tulumun kumaşı, şıklığı, tek parça olmasına önem verilmelidir.

Özel davetler için tesettür tulumlarda incili ve dantelli tulumları tercih edebilirsiniz. Ofisler için tulum üzerine parlak bir şal takılabilir. Ayrıca günlük hayatta ve sıcak havalarda rahat bir şekilde gezinmek istiyorsanız tulum için kemer ve düşük tabanlı spor ayakkabıları tercih edilebilir.

Ek olarak zengin renk ve desenlerin uyumluluğu çok önemlidir. Tesettürlü hanımlar kendi zevklerine göre istenilen modelde tulum tercih edebilir ve bulunduğu ortamda şık ve modern bir görüntü yakalayabilir.