Tesettür dış giyim nedir? Tesettür dış giyim kombinleme

Tesettür giyimin en önemli parçalardan birisi tesettür dış giyimidir. Tesettür dış giyim çoğunlukla uzun ve önü kapanabilen dış kıyafetlerdir. Bu ürünler ferace, pardösü vb. gibi modellerdir. Bunlara ek olarak dış giyimde kimono ve trençkot modelleri de mevcuttur. Ayrıca dış giyime hırka, ceket ve benzeri model ve tasarımlar da dahildir.

Kısacası tesettür dış giyim kıyafetleri tesettür giyimdeki en önemli parçalardır ve kombinleme yaparken dış giyime göre kombinleme yapılmaktadır.

TESETTÜR DIŞ GİYİM KULLANIMI VE BAZI ÖNERİLER

Tesettür dış giyim kıyafetleri tüm vücudu örtmesinden dolayı normal kıyafetlerin üstüne tek parça olarak giyilebilir. Ayrıca iç kıyafetlerle kombin yapılabilen dış giyimlerde yer almaktadır. Tesettür dış giyimde kullanım açısından yaz, kış, ilkbahar ve sonbahar olarak farklı sezon modelleri mevcuttur. Mesela yaz aylarında ince ve rahat kumaştan yapılan feraceler çok tercih edilmektedir. Buna ek olarak kış aylarında daha kalın feraceler ve üstlükler alınıyor. Ek olarak kimono ve tesettür abayalar da yaz aylarında tercih edilen ürünlerin başında geliyor.

Yaz ve kış aylarının dışında, ilkbahar ve sonbaharda ise genellikle panço ve trençkotlar tercih ediliyor. En çok kullanılan ürünler bu şekildedir. Renk açısından toprak tonları, soft ve haki yeşili gibi renkler çok tercih edilenler arasında geliyor. Yaz aylarında ve sıcak havalarda tesettür dış giyim için kısıtlı seçenek olsa da kış aylarında çoğu dış giyim giyilebilmektedir. Mesela manto, kaban gibi dış giyimler yazın tercih edilmezken kışın giyilebiliyor. Aynı şekilde kalın ferace ve pardösüler kışın giyilebilen tesettür dış giyim ürünlerindendir.

TESETTÜR DIŞ GİYİM KOMBİNLEME NASIL YAPILIR?

Tesettür dış giyimde kombinleme yapmak biraz zor olabiliyor. Bu bakımdan dikkat edilmesi gereken bazı noktalar mevcuttur. Bu noktalardan en önemlisi şal veya eşarp seçimidir. Tesettür giyimde seçeceğiniz şal veya eşarp yaz aylarında ince kumaştan tercih edilebilirken bunun dışında kış aylarda daha kalın kumaşlar olmalıdır. Yani mevsimine göre kombinleme tarzında da değişkenlik göstermektedir.

Ayrıca çanta ve ayakkabı seçimi için de uyumlu kombinleme yapmamız gerekmektedir. Örneğin kış aylarında pardösülerin altına kalın topuklu botlar giyilebilir. Bu botlar boyunuzu olduğundan daha uzun gösterebilir. Aynı durum için yaz aylarında spor ayakkabıları örnek verebiliriz. Yaz aylarında, sıcak havalarda tesettür dış giyiminizin altına topuklu veya topuksuz normal spor ayakkabılar tercih edebilirsiniz. Son olarak ayakkabılar için renk seçerken fazla parlak bir renk seçilmemesi tavsiye edilir. Ayakkabılar ve çantalar için güzel renk seçimi yaparak hem şık hem zarif bir görünüm kazanabilirsiniz.