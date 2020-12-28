Teşekkür belgesini Bakan Koca vermişti! Geçtiğimiz sene "yılın hekimi" seçilen Yavuz Durmuş koronavirüse yenildi
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Teşekkür belgesini Bakan Koca vermişti! Geçtiğimiz sene "yılın hekimi" seçilen Yavuz Durmuş koronavirüse yenildi

28.12.2020 14:33 | Son Güncelleme: 28.12.2020 15:17

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Radyoloji Uzmanı doktor Yavuz Durmuş, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. 50 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Durmuş geçtiğimiz sene "yılın hekimi" seçilmiş ve teşekkür belgesini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vermişti.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Radyoloji Uzmanı doktor Yavuz Durmuş yakalandığı koronavirüs sebebiyle 50 gündür aynı hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu. Durmuş, 30 gündür de yapay akciğer cihazına bağlı olarak yaşıyordu ancak mesai arkadaşlarının tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 2 çocuk babası Yavuz Durmuş'un cenazesi için hastanede tören yapılacağı öğrenildi. Yavuz'un aynı hastanedeki mesai arkadaşları kendi kurmuş olduğu Girişimsel Radyoloji Ünitesi ve İnme Merkezi'ne isminin verilerek anısının yaşatılmasını istedi.

Teşekkür belgesini Bakan Koca vermişti! Geçtiğimiz sene 'yılın hekimi' seçilen Yavuz Durmuş koronavirüse yenildi

YILIN HEKİMİ ÖDÜLÜNÜ BAKAN KOCA'NIN ELİNDEN ALDI

Koronavirüsten hayatını kaybeden Radyoloji Uzmanı Yavuz Durmuş, geçtiğimiz yıl 14 Mart Tıp Bayramı'nda yılın en iyi hekimi seçilmişti. Durmuş Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Girişimsel Radyoloji ve İnme Merkezi kurulmasında büyük rol oynamış, gösterdiği üstün başarı sayesinde yılın hekimi seçilmişti. Durmuş'a teşekkür belgesini de törende Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vermişti.

Teşekkür belgesini Bakan Koca vermişti! Geçtiğimiz sene 'yılın hekimi' seçilen Yavuz Durmuş koronavirüse yenildi
Radyoloji Uzmanı Doktor Yavuz Durmuş

YAVUZ DURMUŞ KİMDİR?

1995 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Dr. Yavuz Durmuş aynı yıl dil eğitimi için Amerika'ya gitti. 1997 yılında Lüleburgaz SSK Hastanesi'nde pratisyen hekim olarak göreve başladı. 2005 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde Radyoloji asistanı olarak görev yaptı. 2011 yılında Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde göreve başladı ve girişimsel radyoloji alanında hizmet verdi.

Teşekkür belgesini Bakan Koca vermişti! Geçtiğimiz sene 'yılın hekimi' seçilen Yavuz Durmuş koronavirüse yenildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (3)
GÜL: Allah rahmet etsin. Ailesine sabirlar versin.
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X: Hikayemizin adı bir varmışız bir yokmuşuz. . . Allah rahmet etsin. . . .
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BEHCET: Allah rahmet etsin eşi ve çocukları başta bütün yakınlarının başı sağ olsun
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