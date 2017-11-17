Tescilli Adana Kebabı Ustaları Sertifikalarını Aldı

Adana Ticaret Odasının gerçek lezzet ve özellikleriyle gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla tescil ettirdiği Adana kebabının usta eğitimi için düzenlenen kursa katılan 55 kişi, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.



Etin hazırlanmasından, şişe saplanmasına, pişirilmesinden sunumuna kadar bilgilerin aktarıldığı kurstaki iki günlük eğitimi tamamlayan, aralarında kadınlar ve yurt dışından katılımcıların da yer aldığı kursiyerler, kebap ustası oldu.



Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, Adana Ticaret Odası Sosyal Hizmetler ve Eğitim Vakfı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Adana Kebapçılar ve Lokantacılar Odasının iş birliğiyle Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da katılımcıların yer aldığı kursla Adana kebabının yapımını öğretmeye çalıştıklarını söyledi.



Kebabın Adana'nın bir değeri olduğunu ifade eden Menevşe, "Bu değeri marka halinde muhafaza etmek de bizlerin görevidir. Bu konuda Adana kebabının yurt içi coğrafi işareti alındı. Şimdi uluslararası bir tescil yapmayı düşünüyoruz ve bununla ilgili müracaatımızı yaptık, çalışmalarımız devam ediyor. Adana kebabının dejenerasyona uğratılmasını istemiyoruz, bir standart yakalamak istiyoruz ve bunun için de uğraşıyoruz." diye konuştu.



Menevşe, bu yıl kursun dokuzuncusunu düzenlediklerini, katılımcıların kebabın hazırlanmasından sunumuna kadar incelikleri öğrendiğini kaydetti.



Kurs için İran'dan geldi



Kursa katılmak için İran'dan gelen Muhammet Rıza Mühendisi (69), daha önce bu kentte yaşadığını ve Adana kebabını çok sevdiğini dile getirdi.



Eğitime katılarak kebabın yapımının tüm inceliklerini öğrendiğini ifade eden Mühendisi, "İthalat, ihracat işi yapıyorum. İran'da bir restoran açarak Adana kebabı yapacağım. Kurs çok iyi geçti ve burada öğrendiklerimi uygulayacağım." dedi.



Sıdıka Uğurlugüngör (49) de iyi bir Adanalı olduğunu ve kebabı çok sevdiğini vurgulayarak, "Gerçek Adana kebabını yapmak çok zormuş. Kursta tüm incelikleri öğrendik. Bundan sonra evin kebapçısı benim." diye konuştu.



Lütfiye Güler (56) ise ev hanımı olduğunu, kebap yapımını öğrendiğini ve bundan sonra misafirlerine gerçek Adana kebabını yapacağını söyledi.



Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları verildi ve hazırladıkları kebaplar ikram edildi.