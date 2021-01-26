Tesbîhat yapmadan camiden çıkmak caiz midir? Diyanet fetvaları!

Dini konularda araştırma yapanlar Tesbîhat yapmadan camiden çıkmak caiz midir? konusunda detaylı incelemeler yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vasıtasıyla Tesbîhat yapmadan camiden çıkmak caiz midir? konusunda fetva yayınladı. Peki, Tesbîhat yapmadan camiden çıkmak caiz midir? İşte, detaylar

TESBÎHAT YAPMADAN CAMİDEN ÇIKMAK CAİZ MİDİR?

Tesbîhat, münferit olarak yapılabileceği gibi, cemaat hâlinde de yapılabilir. Namazdan bağımsız ve müstehap bir ibadet olduğu için tesbîhatın terk edilmesi namaz için bir eksiklik sayılmaz. Bu bakımdan namaz kılındıktan sonra tesbîhat yapmadan camiden çıkmanın caiz olmadığı söylenemez. Fakat Yüce Allah'ı anmak ve sevap kazanmak için bunun büyük bir fırsat olduğu da unutulmamalıdır.