Terviye günü namazı nasıl kılınır? Zilhicce'nin 8. günü (Terviye günü) namazı tarifi
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Terviye günü namazı nasıl kılınır? Zilhicce'nin 8. günü (Terviye günü) namazı tarifi

Zilhicce'nin 8. günü olan Terviye gününde namaz kılmak çok sevaptır. Bugün 29 Temmuz Terviye günü içerisindeyiz. Alimlerin tarifine göre kılınacak çok mühim bir namaz mevcuttur. Peki Terviye günü namaz tarifi nedir?

Terviye günü namazı nasıl kılınır? Zilhicce'nin 8. günü (Terviye günü) namazı tarifi
29.07.2020 09:46 | Son Güncelleme: 29.07.2020 09:49

Terviye günü Zilhicce'nin 8. günüdür. Yani bugün 29 Temmuz 2020 Çarşamba günü Terviye günü içerisindeyiz. Bugün akşam namazına kadar Terviye günü devam edecektir. Yani Terviye günü namazını kılmak için akşam namazına kadar vaktiniz bulunuyor. Acele etmekte fayda var. Peki Terviye günü namazı nasıl kılını şimdi namaz tarifine geçelim.

TERVİYE GÜNÜ NAMAZI NASIL KILINIR?

Terviye Günü olarak adlandırılan sekizinci gün (29 Temmuz Çarşamba) gününde 4 rekat ve ardından 2 rekat olmak üzere toplam 6 rekat namaz kılınır. Kılınacak bu dört rekatın birinci rekatında bir kere Asr Suresi, ikinci rekatında bir kere Kureyş Suresi, üçüncü rekatında bir kere Nasr Suresi, dördüncü rekatında ise üç kere İhlas Suresi okunur. Ardından kılacağı iki rekatın her bir rekatında üç kere İhlas Suresi okunur. İşte böyle yapan kişi Terviye gününün ve o gün Mina'da zikredenlerin sevabını bulur.

Kılınacak olan namazda okunacak surelerin başlangıcı şu şekilde:

Asr Suresi : "Velasr, İnnelinsenelefihusr..." şeklinde devam eder.

Kureyş Suresi : "Liilefigurâyş, İlâfihimrihleteşşiteivessayf..." şeklinde devam eder.

Nasr Sures : "İzâ ce enasrullahivelfeth..." şeklinde devam eder.

İhlas Suresi : "Gulhüvallahu ehad, Allahüssamed..." şeklinde devam eder.

TERVİYE GÜNÜ NAMAZ TARİFİ

Terviye günü toplam 6 rekat namaz kılınır. İlk olarak 4 rekat sonrasında da (hemen ardından) 2 rekat kılınır.

İlk 4 rekatında:

1. rekatında 1 Fatiha Suresi ve 1 Asr Suresi okunur.

2. rekatında 1 Fatiha Suresi ve 1 Kureyş Suresi okunur.

3. rekatında 1 Fatiha Suresi ve 1 Nasr Suresi okunur.

4. rekatında 1 Fatiha Suresi ve 3 İhlas Suresi okunur.

İkinci 2 rekatında:

1. rekatında 1 Fatiha Suresi ve 3 İhlas Suresi okunur.

2. rekatında 1 Fatiha Suresi ve 3 İhlas Suresi okunur.

TERVİYE GÜNÜ NE ZAMAN?

Terviye günü Zilhicce ayının 8. günüdür. Yani bugün 29 Temmuz Çarşamba günü Terviye günüdür. Yarın ise Arefe günü olmaktadır. Terviye günü oruç tutmak ve nafile namaz kılmak müstehaptır ve çok sevaptır.

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