Ters yönden seyrederken canından oluyordu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ters yönden seyrederken canından oluyordu

Ters yönden seyrederken canından oluyordu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorum'da elektrikli motosiklet ile ters yönden seyreden sürücü otomobile çarptı.

Çorum'da elektrikli motosiklet ile ters yönden seyreden sürücü otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Akşemseddin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu Nart Essmeıl, elektrikli motosiklet ile caddede ters yönden seyrederken kavşakta dönüş yapan Mevlüt K.'nın kullandığı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. 112 ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralı, ambulans ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

Ters yönden seyrederken canından oluyordu
Ters yönden seyrederken canından oluyordu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Düz yolda giderken kendini kanalizasyon çukurunda buldu, araçta sıkışıp bayıldı
Düz yolda giderken kendini kanalizasyon çukurunda buldu, araçta sıkışıp bayıldı
Sürücünün ölümü yürek sızlattı! Camından fırladığı aracının altında kaldı
Sürücünün ölümü yürek sızlattı! Camından fırladığı aracının altında kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Deniz Akkaya Kaan Yıldırım Şahan Gökbakar
Spor Arda Turan Metin Oktay Mehmet Topal Ahmet Nur Çebi Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ters yönden seyrederken canından oluyordu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 18:23:43. #1.16#

title