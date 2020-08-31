Ters şeride giren otomobil hafif ticari araçla çarpıştı: 6 yaralı
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Ters şeride giren otomobil hafif ticari araçla çarpıştı: 6 yaralı

Ters şeride giren otomobil hafif ticari araçla çarpıştı: 6 yaralı Kafa kafaya çarpıştılar: Kazada bir aile ölümden döndü Kırıkkale'de ters şeride giren otomobilin hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i çocuk, 6 kişi yaralandı.

31.08.2020 09:16 | Son Güncelleme: 31.08.2020 09:21

Ters şeride giren otomobil hafif ticari araçla çarpıştı: 6 yaralı

Kafa kafaya çarpıştılar: Kazada bir aile ölümden döndü

KIRIKKALE - Kırıkkale'de ters şeride giren otomobilin hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i çocuk, 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Çorum D-200 karayolunun 45. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ters şeride giren Recep Özdemir'in kullandığı 06 FS 3460 plakalı otomobil, trafikte hızlı bir şekilde ilerledikten sonra Selçuk Kozal idaresindeki 06 DP 6607 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza nedeniyle trafiğin akışı tek şeritten sağlandı.

Trafik kazasında sürücüler ile aynı aileden olduğu öğrenilen Vahdettin, Umut Talha, Rumeysa ve Fatma Kozal yaralandı. İhbar üzerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde 112 acil sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Kafa kafaya çarpıştık"

İHA muhabirine kaza anını anlatan sürücü Selçuk Kozal, "Biz normal şeridimizde gidiyorduk. Güneş olduğu için tam yol gözükmüyordu. Bir anda karşımdan araba geldi. Kafa kafaya girdik kurtaramadık. Normal geliyordu karşı şeritten geçmiyordu. Arabada 5 kişiydik. Çok şükür bizde bir şey yok. Annemin konuda bir şey var ona bakıyorlar. Babam da hafif bir ağrı vardı" dedi.

Ters şeride giren otomobil hafif ticari araçla çarpıştı: 6 yaralı

Kaynak: İHA

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