Teröristlerin köprüye tuzakladığı eyp etkisiz hale getirildi
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Teröristlerin köprüye tuzakladığı eyp etkisiz hale getirildi

Teröristlerin köprüye tuzakladığı EYP etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'li teröristler tarafından Rasulayn- Tal Halaf arasında, sivillerin kullandığı Habur nehri üzerindeki köprüye tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

12.11.2019 09:40 | Son Güncelleme: 12.11.2019 09:41
Teröristlerin köprüye tuzakladığı eyp etkisiz hale getirildi

Teröristlerin köprüye tuzakladığı EYP etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'li teröristler tarafından Rasulayn- Tal Halaf arasında, sivillerin kullandığı Habur nehri üzerindeki köprüye tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn- Tal Halaf arasında Habur nehri üzerinde bulunan ve sivillerin kullandığı köprüye 6 adet anti-tank mayınından oluşan EYP tuzakladığı tespit edildi. Trafiğe kapatılan köprüdeki düzenek Su Altı Savunma (SAS) timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Teröristlerin köprüye tuzakladığı eyp etkisiz hale getirildi
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