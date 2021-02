Teröristlerden temizlenen Munzur Dağları'nda moda çekimi

TUNCELİ'de, bir dönem terör örgütlerinin yuvası haline gelen ve gerçekleştirilen operasyonlarla terör örgütlerinden temizlenen Munzur Dağları, profesyonel fotoğraf sanatçıları ve modacılar tarafından doğal stüdyo gibi kullanılmaya başlandı. Moda çekimi için Tunceli'ye gelen ve 'The Miss Globe' güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil eden Duygu Çakmak, "İnsanların bölgeye karşı ön yargıları var. Ön yargıları kırabilmek adına böyle bir işe girdik. Burada terör yok. Burada huzur, moda, barış ve sanat var. Bu çalışmadan sonra birçok insanın ön yargısının kırılacağını düşünüyorum" dedi.

Doğal güzelliği, endemik türleri ve yaban hayatı açışından zenginliğiyle bilinen Tunceli, zor coğrafyası ile bir dönem terör örgütlerinin yuvası haline geldi. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonrası teröristlerden temizlenen bölge, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Profesyonel fotoğraf sanatçıları ve modacılar tarafından da tercih edilmeye başlanan bölgede, kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu, hava sıcaklığının da eksi 15 derecelerde olduğu Munzur Dağları'nın eteklerinde moda çekimi yapıldı. Ovacık ilçesinde gerçekleştirilen çekimlerde 'Best Model Of Turkey'de Doğulu en iyi model seçilen, 'The Miss Globe'da da Türkiye'yi temsil eden Duygu Çakmak, 3 bin rakımlı Munzur Dağları'nın eteklerindeki kayak merkezinde ve taş duvarlı, toprak damlı evlerde yaklaşık 8 saat süren çekim yaptı. Çekimleri, 20 yıldır bölgede gönüllü turizm elçisi olan, belgesel yapımcısı ve doğa fotoğrafçısı Malik Kaya gerçekleştirdi.

'BURADA ARTIK TERÖR DEĞİL, MODA VAR'Bölgeye karşı insanlarda oluşan ön yargıyı yıkmak için böyle bir proje başlattığını belirten Duygu Çakmak, "2 senedir modellik yapıyorum. Geçtiğimiz ayda uluslararası güzellik yarışmasında ülkemizi temsil ettim. 2019 yılında da Best Model yarışmasında en iyi Doğulu model ödülünü aldım. Aslında ben de Tuncelili bir ailenin çocuğuyum. Birkaç kere buraya gelmiştim ve 'Neden burada böyle bir çalışma yapmıyorum' diye düşündüm. Şu an burada çok zor koşullarda çalışmalar yapıyoruz. Yaklaşık 1,5 metre kar var burada ve hipotermi tehlikesiyle karşı karşıyayız. Ancak en güzel karelerin böyle bir manzarada çıkacağına inandık. Bu yüzden çalışmamızı büyük bir zevkle sürdürüyoruz. İnsanların bölgeye karşı ön yargıları var. Ön yargıları kırabilmek adına böyle bir işe girdik. Burada terör yok, burada huzur, moda, barış ve sanat var artık. Bu çalışmadan sonra birçok insanın ön yargısının kırılacağını düşünüyorum. Birçok sanatseveri buraya davet ediyorum. Çekimlerimizi bölgenin en iyi fotoğrafçısı olarak bilinen Malik Kaya yaptı ve ortaya çok güzel kareler çıktı. Hem Malik Kaya ve ekibine hem de bu çekim için özel kıyafet hazırlayan modacı Fırat Kaplan'a çok teşekkür ederim" diye konuştu.'BU COĞRAFYADA BÖYLE ÇEKİMLER YAPMAK MUTLULUK VERİCİ'

Malik Kaya da ilk kez bu tarzda fotoğraflar çektiğini ve mutlu olduğunu belirterek, "Yaklaşık 20 yıldır profesyonel anlamda fotoğrafçılık yapıyorum. Duygu hanım bu projeyle geldiğinde çok mutlu oldum ve bir heyecana kapıldım. Soluğu Munzur Çayı'nın kenarında, Ovacık'ın karlı dağlarında ve yöresel taş evlerinde aldık. Beyaz örtüyle kaplanan doğada çok güzel kareler ortaya çıktı. Bölgemiz fotoğraf çekimleri için çok güzel bir yer. Her zaman bu güzellikleri görmeye gelen doğa ve fotoğraf severler vardı. İnanıyorum ki bugün yaptığımız çekimler sonucunda buraya birçok sanatsever ve modeller gelecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı