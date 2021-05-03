PKK'lı teröristlerden Çukurca'da havanlı saldırı
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PKK'lı teröristlerden Çukurca'da havanlı saldırı

İhlas Haber Ajansı / EREN KAVAK - Haberler | 3. Sayfa

PKK'lı teröristlerden Çukurca'da havanlı saldırı Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından ilçe merkezi Emirşaban Mahallesi Hükümet konağı yakınlarına havan saldırısı düzenlendi.

PKK'lı teröristlerden Çukurca'da havanlı saldırı

HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından ilçe merkezi Emirşaban Mahallesi Hükümet konağı yakınlarına havan saldırısı düzenlendi.

Kuzey Irak tarafından yapılan saldırının ardından güvenlik güçleri atışın yapıldığı bölgeyi ateş altına alınırken bölgeye insansız hava araçlarının yönlendirildi.

Saldırı esnasında araçta bulunan Serhat Dumanbir kişi araçtaki camın basınçtan patlamasıyla vücudunun çeşitli yerlerinde hafif şekilde yaralandı.Duman Çukurca devlet hastanesinden yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

PKK'lı teröristlerden Çukurca'da havanlı saldırı
PKK'lı teröristlerden Çukurca'da havanlı saldırı
PKK'lı teröristlerden Çukurca'da havanlı saldırı
PKK'lı teröristlerden Çukurca'da havanlı saldırı
PKK'lı teröristlerden Çukurca'da havanlı saldırı
PKK'lı teröristlerden Çukurca'da havanlı saldırı
PKK'lı teröristlerden Çukurca'da havanlı saldırı
PKK'lı teröristlerden Çukurca'da havanlı saldırı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN KAVAK

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