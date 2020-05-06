Terörist elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni, FETÖ'den yargılandığı davada tahliye edildi
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Terörist elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni, FETÖ'den yargılandığı davada tahliye edildi

Terörist elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni, FETÖ'den yargılandığı davada tahliye edildi
06.05.2020 07:41 | Son Güncelleme: 06.05.2020 07:41

Beykoz'da sahte kimlikle yakalanan 'FETÖ' elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen, "örgüte üye olmak" suçundan yargılandığı davada, tahliye edildi.

İstanbul Beykoz'da 24 Ekim 2019 tarihinde rutin polis kontrolünde sahte kimlikle yakalanan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi Salih Gülen'in kızı Zeynep Gülen'in yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 36. Ağır Mahkemesince geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada duruşma savcısı esas hakkındaki görüşünü açıkladı.

SAVCILIK 10 YILA KADAR HAPSİNİ İSTEDİ

Savcılık mütalaasında, sanık Gülen'in 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

GÜLEN'E TAHLİYE

Duruşma savcısının esas hakkındaki görüşünü açıklamasının ardından mahkeme heyeti, sanık Gülen'in savunmasının alınmış olması ve mevcut delil durumunu nedeniyle tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelinin FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in kardeşinin kızı olduğu, 24 Ekim 2019 tarihinde rutin polis kontrolünde Zeynep Setenay Özcan ismine tanzim edilmiş sahte kimlik ile yakalandığı, şüpheli hareketleri üzerine Neşe Ateş isimli kişi olduğunu söylediği ve netice olarak Zeynep Gülen olduğunun anlaşıldığı 25 Ekim 2019'da ise tutuklandığı belirtilmişti.

Şüphelinin Bank Asya'ya 19 Ağustos 2014'de ilk defa hesap açtırarak 75 bin lira yatırdığının belirtildiği iddianamede yer alan ifadesinde, kişilerin soyadını taşımak dışında örgütle bağlantısının olmadığı, yaklaşık 4 yıldır ailesini reddederek tek başına yaşadığı, geçmiş dönemde ailesiyle beraber Amerika'ya giderek FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile ailecek görüştükleri, babasının hastalığı yüzünden Bank Asya'ya para yatırdığını söylediği kaydedilmişti.

BANK ASYA'YA DESTEK OLMUŞTU

İddianamede, şüpheli Zeynep Gülen'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ ana soruşturması kapsamında incelenen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait telefon konuşmasında örgüt içerisindeki kişileri Bank Asya'ya yönlendirmesi sonrasında bankaya para yatırdığı anlatılırken, FETÖ'nün ayakta durması için en önemli unsurlardan biri olan Bank Asya'ya para yatırma şeklinde eylemde bulunduğu belirtilmişti.

Şüpheli Zeynep Gülen'in sahte kimlik ile yakalanması ve talimat sonrası Bank Asya'ya para yatırması dolayısıyla 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

Güncel Manşet

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