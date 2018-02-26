Teröre İnat Sınırda Yaşam

Suriye sınırında yer alan Kilis'in Çerçili köyü sakinleri, terör örgütlerinin sivillere yönelik saldırılarına karşın Zeytin Dalı Harekatı başladığı günden beri evlerini terk etmedi.

Önceki yıllarda bölgeyi işgal eden terör örgütü DEAŞ'ın varlığını sürdürdüğü dönemde de köylerinden ayrılmayan halk, PYD/PKK terör örgütünün bölgeyi ele geçirmesinin ardından da bulunduğu yeri terk etmedi. Bazı evlerin bahçesinden sınır hattının geçtiği Çerçili köyü sakinleri, terör örgütlerinden zaman zaman endişe duysa da baba yadigarı topraklardan ayrılmayı göze almadı.

Teröristlere evlerinin çatılarına astıkları Türk bayraklarıyla en güzel cevabı veren bölge halkı, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) destekli Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'yla teröristlerin sınır hattından temizlenmesiyle rahat bir nefes aldı.

Köylüler, terör örgütü PYD/PKK'nın Kilis kent merkezini hedef alan sivillere yönelik saldırılar gerçekleştirdiği dönemde bile günlük yaşamlarını sürdürdü.

"Tek bir kişi bile terketmedi"

Köy muhtarı Şeyhmus Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, harekatın başladığı ilk günden bu yana köyde yaşayan tek bir kişinin bile evinden ayrılmayı aklından geçirmediğini söyledi.

Yılmaz, gerekirse harekata destek için Afrin'e gitmeye hazır olduklarını ifade ederek, "Sınırın sıfır noktasında olduğumuz halde köyümüzü tek şahıs bile terk etmedi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olduğu müddetçe köyümüzü bırakmayız. Hiç kimseden korkumuz yok. Ordumuza ve Mehmetçik'imize güveniyoruz." dedi.

Köylülerden Hüseyin Şahin de 1847 yılından bu yana ailesinin Çerçili köyünde yaşamını sürdürdüğünü, bundan sonra da topraklarını terk etmeyeceklerini belirtti.

Çatışmaların yoğun olduğu ilk günlerde zaman zaman başka bir yere gitmeyi düşündüklerini ancak bunu kendilerine yakıştırmayıp evlerinde kalmayı tercih ettiklerini anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Biz devletimize milletimize güveniyoruz. Burayı terk edip de nereye gideceğiz? Karşı tarafta hangi grup olursa olsun evimizi terk etmeyi düşünmüyoruz. Bizim köyümüzü terk etmek gibi bir niyetimiz yok. Hiçbir şeyden korkmuyoruz. Türk askeri var çok şükür, bizi koruyor."

"Karşıda akrabalarımız var"

50 yaşındaki Salih Türk de doğduğundan bu yana aynı köyde yaşadığını, şimdiye kadar hiçbir terör unsurundan çekinmediklerini dile getirdi.

Köylerinde 20 kadar Kürt kökenli vatandaş bulunduğunu, kendisinin de bunlardan biri olduğunu aktaran Türk, şöyle devam etti:

"Ben Recep Tayyip Erdoğan sevdalısıyım, Binali Yıldırım sevdalısıyım. Memleketimi çok seviyorum, aşığım. Aşağı yukarı 37-38 gündür çatışma oluyor ve çatışmaların 15. gününe kadar karşı taraftan bize mermi de isabet etti. Ne ben ne de komşularım kesinlikle köyümüzü bırakıp onlara karşı bir taviz vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Başkomutanımızdan Allah razı olsun. Biz onu seviyoruz, köy olarak hepimiz onun arkasındayız. Şu anda bize emir verirse Afrin'e gitmeye hazırız. Bizim o tarafta akrabalarımız var. O taraftan bazen bize bilgi geliyor, çocukları zorla alıp götürdüklerini de biliyoruz."

Köyün gençlerinden Ramazan Yılmaz da birçok çatışmaya şahitlik ettiklerini, ancak köylerinden ayrılmayı asla düşünmediklerini kaydetti.

Zeynep Türk de yaşanan tüm olaylara rağmen hayatlarının normal seyrinde devam ettiğini söyleyerek, "Her zaman Allah'a, Türk ordusuna güç, kuvvet vermesi için dua ediyoruz." dedi.