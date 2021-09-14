Terör şüphelisi MİT, jandarma, emniyet iş birliği ile yakalandı
ŞIRNAK'ta jandarma, emniyet ve MİT iş birliğiyle gerçekleştirilen operasyonda, hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yakalama kararı bulunan N.A., saklandığı evde gözaltına alındı.
ŞIRNAK'ta jandarma, emniyet ve MİT iş birliğiyle gerçekleştirilen operasyonda, hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yakalama kararı bulunan N.A., saklandığı evde gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve MİT'in iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışmada, hakkında 'Devletin birliğini, ülke bütünlüğünü bozma ve silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından yakalama kararı bulunan N.A.'nın saklandığı ev tespit edildi. Sabah saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ve Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda N.A., yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada suç unsuru oluşturan delillere el konuldu. N.A.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
FETÖ soruşturmasında Ankara merkezli 43 ilde 143 gözaltı kararı
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli iradenin gücü önünde ne vesayetin ne sosyal mühendislik hesaplarının ne terör örgütlerinin ne darbelerin duramayacağı...
Son dakika gündem: PKK/KCK'nın sözde HPG dış ilişkiler sorumlusu terörist, MİT ve TSK'nın operasyonuyla etkisiz hale getirildi