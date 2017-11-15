Terör Örgütüne Ait Doçka ve Mühimmat Ele Geçirildi

Bingöl'de terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonda 1 adet 12.7 mm Doçka silahı, mühimmatı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.



Bingöl Valiliği, İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından merkez Dallıtepe ve Ortaçanak köylerinde, terör örgütü PKK'ya yönelik "Tufan-1" operasyonu gerçekleştirildiğini bildirdi. Operasyonda yapılan arazi taramasında terör örgütüne ait 1 adet 12.7 mm Doçka marka çatal ayaklı makineli tüfek, 131 adet Doçka makineli tüfek fişeği, çeşitli miktarda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ve yaşam malzemeleri ele geçirildiği kaydedildi. - BİNGÖL