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Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'deki muhalif Kürtlerin ofislerini yaktı

AA / Mohamad Misto - Haberler | Güncel
Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'deki muhalif Kürtlerin ofislerini yaktı

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinde muhalif Kürtlerin oluşturduğu Suriye Kürt Ulusal Konseyinin (ENKS) iki ofisi ve bir medya kuruluşunun ofisine molotofkokteyliyle saldırdı.

Terör örgütü YPG/ Pkk, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinde muhalif Kürtlerin oluşturduğu Suriye Kürt Ulusal Konseyinin (ENKS) iki ofisi ve bir medya kuruluşunun ofisine molotofkokteyliyle saldırdı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, YPG/PKK'nın cuma günü Kamışlı ilçesinde örgütün eylemlerini protesto eden göstericilere yönelik düzenlediği taşlı ve sopalı saldırıda 5 kişi yaraladı.

Örgüt üyeleri, gösterilerden sorumlu tuttuğu ENKS'ye ait iki ofise ve bir medya kuruluşunun ofisine dün gece molotofkokteyli attı.

Söz konusu saldırı sonrasında ofisler tahrip oldu, saldırının gece geç saatlerde olması, olası can kayıplarının önüne geçti.

Terör örgütünün destekçileri, birkaç gün önce ENKS ofislerine tehdit içerikli yazılar göndermişti.

Öte yandan YPG/PKK, dün gece Irak Kürt Bölgesel Yönetimi merkezli Rudaw kanalının, Kamışlı ilçesindeki ofisine de molotofkokteyliyle saldırdı.

YPG/PKK-ENKS müzakereleri sonuçsuz kalmıştı

ABD baskısıyla ocakta başlayan ENKS-YPG/PKK görüşmeleri, terör örgütünün karşı tarafının taleplerini yerine getirmemesi nedeniyle eylül sonunda başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Haziran ayında ise terör örgütü YPG/PKK ile ENKS, Haseke ilinde, ABD'nin baskıları sonucu 2014 yılında imzalanan "Duhok Anlaşması"nın temel alarak sözde özerk yönetimi paylaşma müzakerelerine devam kararı almıştı.

Müzakereler sırasında YPG/PKK'lı teröristler, işgal ettikleri bölgelerde daha önce kilit vurdukları bazı ENKS ofislerinin tekrar açılmasına izin vermişti.

Ekim 2014'te eski IKBY Başkanı Mesut Barzani liderliğinde Duhok kentinde düzenlenen toplantıda, Suriye'nin kuzeyindeki Kürt siyasi oluşumlarının ortak hareket etmelerini öngören "Duhok Anlaşması" imzalanmıştı. Ancak YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyini işgal ettikten sonra muhalif ENKS üyelerinin faaliyetlerini engellemiş, silahlı unsurlarını tasfiye ettirmiş ve siyasi mensuplarının birçoğunu alıkoymuştu. Terör örgütü, ENKS ofislerine de kilit vurmuştu.

AA / Mohamad Misto - Son Dakika Haberleri
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