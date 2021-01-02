Terör örgütü YPG/PKK, Rasulayn'da sivilleri hedef aldı! 2 çocuk hayatını kaybetti
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Terör örgütü YPG/PKK, Rasulayn'da sivilleri hedef aldı! 2 çocuk hayatını kaybetti

02.01.2021 16:40 | Son Güncelleme: 02.01.2021 17:06

Terör örgütü YPG/PKK, Suriyeli masum sivilleri hedef almaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesindeki Rasulayn'da sivil halkın bulunduğu bölgede bomba yüklü araç patlatan teröristler, 2 masum çocuğu katlederken 2 sivili de yaraladı

Bölücü terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de masum sivilleri hedef almaya devam ediyor. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn ilçe merkezindeki sebze pazarında bomba yüklü araç infilak ettirildi.

2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Barış Pınarı bölgesindeki Rasulayn'da sivil halkın bulunduğu bölgede bomba yüklü araç patlatılması sonucu 2 masum çocuk hayatını kaybetti, 2 sivil de yaralandı. Olay yerine intikal eden Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri ve yerel güvenlik güçleri, saldırıların terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Terör örgütü YPG/PKK, Rasulayn'da sivilleri hedef aldı! 2 çocuk hayatını kaybetti

BARIŞ PINARI HAREKATI'YLA TERÖRDEN ARINDIRILMIŞTI

Öte yandan, Rasulayn ilçe merkezi, 12 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı.

Terör örgütü YPG/PKK, Rasulayn'da sivilleri hedef aldı! 2 çocuk hayatını kaybetti
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