Terör örgütü YPG/PKK, Rasulayn'da sivilleri hedef aldı! 2 çocuk hayatını kaybetti

Terör örgütü YPG/PKK, Suriyeli masum sivilleri hedef almaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesindeki Rasulayn'da sivil halkın bulunduğu bölgede bomba yüklü araç patlatan teröristler, 2 masum çocuğu katlederken 2 sivili de yaraladı

Bölücü terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de masum sivilleri hedef almaya devam ediyor. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn ilçe merkezindeki sebze pazarında bomba yüklü araç infilak ettirildi.

2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Barış Pınarı bölgesindeki Rasulayn'da sivil halkın bulunduğu bölgede bomba yüklü araç patlatılması sonucu 2 masum çocuk hayatını kaybetti, 2 sivil de yaralandı. Olay yerine intikal eden Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri ve yerel güvenlik güçleri, saldırıların terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

BARIŞ PINARI HAREKATI'YLA TERÖRDEN ARINDIRILMIŞTI

Öte yandan, Rasulayn ilçe merkezi, 12 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı.