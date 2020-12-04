Terör örgütü YPG/PKK'nın Aynularab'da döşediği mayınlar bir sivilin daha yaşamını kaybetmesine yol açtı
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Terör örgütü YPG/PKK'nın Aynularab'da döşediği mayınlar bir sivilin daha yaşamını kaybetmesine yol açtı

04.12.2020 21:25 | Son Güncelleme: 04.12.2020 21:28
Terör örgütü YPG/PKK'nın Aynularab'da döşediği mayınlar bir sivilin daha yaşamını kaybetmesine yol açtı

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde işgalinde tuttuğu Aynularab (Kobani) ilçesinin çevresine yerleştirdiği mayının patlaması sonucu bir sivil daha yaşamını yitirdi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde işgalinde tuttuğu Aynularab (Kobani) ilçesinin çevresine yerleştirdiği mayının patlaması sonucu bir sivil daha yaşamını yitirdi.

YPG/PKK'nın Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Aynularab ilçesinin çevresine döşediği mayınlar, tehlike saçmaya devam ediyor.

AA'nın güvenilir yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Aynularab'ın batısında yer alan Çeloğlu köyünde 13 Kasım'da tarlasında çalıştığı sırada teröristlerce döşenen mayına basması sonucu ağır yaralanan Şeyh Nebi Hamo Bozi hayatını kaybetti.

Aynularab'daki mayınlar yüzünden, Mart-Nisan döneminde de aralarında çocukların da bulunduğu 8 sivil yaşamını yitirmiş, 10 sivil yaralanmıştı.

YPG/PKK, bu yılın başından itibaren mayınlama faaliyetlerine hız vererek, Aynularab'ı 4 yönden patlayıcılarla çevrelemişti.

İlçe sakinlerinin korkulu rüyası haline gelen mayınlar yüzünden çok sayıda sivil öldü.

Terör örgütü, ABD'nin DEAŞ ile mücadele bahanesiyle verdiği destekle Ocak 2015'te Fırat Nehri'nin doğusundaki Aynularab'ı işgal etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohamad Misto

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