Terör örgütü PKK, Duhok'ta Peşmerge güçlerine pusu kurdu: 5 ölü, 2 yaralı
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Terör örgütü PKK, Duhok'ta Peşmerge güçlerine pusu kurdu: 5 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Abdulkadir Hacıoğlu - Haberler | Güncel

- Terör örgütü PKK, Duhok'ta Peşmerge güçlerine pusu kurdu: 5 ölü, 2 yaralı Terör örgütü PKK'nın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Duhok kentinde gerçekleştirdiği saldırı sonucu 5 Peşmerge öldü, 4 Peşmerge yaralandı.

- Terör örgütü PKK, Duhok'ta Peşmerge güçlerine pusu kurdu: 5 ölü, 2 yaralı

DUHOK - Terör örgütü PKK'nın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Duhok kentinde gerçekleştirdiği saldırı sonucu 5 Peşmerge öldü, 4 Peşmerge yaralandı.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde terör örgütü PKK, Peşmerge güçlerini pusuya düşürdü. IKBY Peşmerge Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Duhok'a bağlı İmadiye ilçesinde güvenliği sağlamak için keşif yapan Peşmerge güçlerine ait askeri aracın, terör örgütü PKK'nın kurduğu pusuya düştüğü, saldırı sonucu 5 Peşmergenin öldüğü ve 2'sinin yaralandığı bildirildi.

Terör örgütü PKK, Duhok'ta Peşmerge güçlerine pusu kurdu: 5 ölü, 2 yaralı
Terör örgütü PKK, Duhok'ta Peşmerge güçlerine pusu kurdu: 5 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdulkadir Hacıoğlu

Duhok'ta terör örgütü PKK'dan Peşmerge güçlerine pusu: 5 ölü, 4 yaralı
Duhok'ta terör örgütü PKK'dan Peşmerge güçlerine pusu: 5 ölü, 4 yaralı
Duhok'ta terör örgütü PKK'nın kurduğu pusuda 5 Peşmerge öldü
Duhok'ta terör örgütü PKK'nın kurduğu pusuda 5 Peşmerge öldü
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