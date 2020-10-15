Terör örgütü HTŞ üyesi 4 şüpheli adliyede

SAMSUN'da, silahlı terör örgütü Heyet Tahrir-El Şam (HTŞ) üyesi olarak Suriye'de faaliyet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

SAMSUN'da, silahlı terör örgütü Heyet Tahrir-El Şam (HTŞ) üyesi olarak Suriye'de faaliyet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Komutanlığı ekipleri, silahlı terör örgütü HTŞ üyesi oldukları ve Suriye'de faaliyet gösterdikleri belirlenen Suriye uyruklu 5 şüpheliyi takibe aldı. Şüphelilerden 4'ünün Bafra ilçesinde, 1'inin ise Denizli'nin Buldan ilçesinde olduğunu belirleyen ekipler, belirlenen adreslere yönelik operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Samsun İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.?Şüphelilerden işlemleri tamamlanan 4'ü adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA