Termik santralde yangın! 4 Ağustos Çarşamba Kemerköy Termik Santrali'nde yangın mı çıktı? Yangın termik santrale sıçrarsa ne olur?
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Termik santralde yangın! 4 Ağustos Çarşamba Kemerköy Termik Santrali'nde yangın mı çıktı? Yangın termik santrale sıçrarsa ne olur?

Termik santralde yangın! 4 Ağustos Çarşamba Kemerköy Termik Santrali'nde yangın mı çıktı? Yangın termik santrale sıçrarsa ne olur?
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Ülkemizin dört bir yanında çıkan orman yangınları ile mücadele devam ediyor. Muğla Milas'ta durumun ciddi olduğu vatandaşlar tarafından aktarılırken Milas'ta yangın söndü mü? Milas'ta yangın devam ediyor mu? Termik santralde yangın çıktı mı? Milas'taki Kemerköy Termik Santrali'nde yangın mı çıktı? Detaylar haberimizde...

Son dakika gelen habere göre Milas'taki yangınlarda alevler Kemerköy Termik Santrali'ne sıçradı. Sirenlerin çalmaya başladığı ve patlamaların da yaşandığı bölgede elektrikler kesildi. Peki, Milas'taki Kemerköy Termik Santrali'nde yangın mı çıktı? Yangın termik santrale sıçrarsa ne olur? Termik santralde yangın olursa ne olur? Termik santralde yangın! 4 Ağustos Çarşamba Kemerköy Termik Santrali'nde yangın mı çıktı? Yangın termik santrale sıçrarsa ne olur? İşte detaylar...

MİLAS'TAKİ TERMİK SANTRALDE YANGIN MI ÇIKTI?

Milas'taki yangınlarda alevler Kemerköy Termik Santrali'ne sıçradı. Sirenlerin çalmaya başladığı ve patlamaların da yaşandığı bölgede elektrikler kesildi.

Milas'ta devam eden orman yangını tüm önlem ve çabalara rağmen termik santrale sıçradı. Saat 21.00 sıralarında termik santralin elektrik iletim tellerinden de kıvılcımlar düşmeye başladı.

PATLAMALAR YAŞANDI, SİRENLER ÇALIYOR

Bunun ardından terminalin alarmı çalmaya başladı. Bu arada patlamaların da yaşandığı bölgede elektrikler kesildi. Güvenlik gerekçesi ile insanların bölgeden uzaklaştığı Milas'taki santralde durum ciddiyetini koruyor.

PATLAYICI MADDELER DIŞARI ÇIKARILDI

Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere su tankerleri, TOMA'lar ve itfaiye aracı müdahale ediyor. Kemerköy Termik Santrali personeli tahliye edildi, yanıcı ve patlayıcı maddeler dışarı çıkarıldı.

MİLAS BELEDİYE BAŞKANI: ALEVLER TERMİK SANTRALE GİRDİ

Son yaptığı paylaşımla alevlerin termik santrale girdiğini söyleyen Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, "Alevler Termik Santrale girdi. Santral şu an tamamen boşaltılıyor ve şimdi sirenler çalıyor" ifadelerini kullandı.

Termik santralde yangın! 4 Ağustos Çarşamba Kemerköy Termik Santrali'nde yangın mı çıktı? Yangın termik santrale sıçrarsa ne olur?

TERMİK SANTRAL YANARSA NE OLUR?

Uzmanlar termik santralde olası bir yangının patlamaya neden olmayacağını ancak santralin kullanılamaz hale geleceğini belirtiyor. Bu da elektrik kesintileri yaşanacağına işaret ediyor.

Kömürle çalışıyor olmasının patlama sıkıntısı yaratmayacağı yapılan açıklamalar arasında.

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