Termik ne demek? TDK'ya göre termik nedir, ne anlama geliyor? Termik santral ne demek?

Dilimizdeki bazı kelimelerin anlamları bilinmeyebiliyor. Bu kelimelerden birisi de termik oldu. Peki, termik ne demek, termik nedir? TDK'ya göre termik ne anlama geliyor?