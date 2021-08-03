Termik ne demek? TDK'ya göre termik nedir, ne anlama geliyor? Termik santral ne demek?
Dilimizdeki bazı kelimelerin anlamları bilinmeyebiliyor. Bu kelimelerden birisi de termik oldu. Peki, termik ne demek, termik nedir? TDK'ya göre termik ne anlama geliyor?
Termik nedir merak edilen konuların başında geliyor. Peki, Termik ne demek? TDK'ya göre termik nedir, ne anlama geliyor? Termik santral ne demek?
TDK'YA GÖRE TERMİK NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu'na göre dilimize Fransızca'dan geçen termik kelimesi "Isıl" ve "Isının üretilmesini, iletilmesini ve kullanılmasını inceleyen fizik dalı." anlamlarına gelmektedir.
TDK'ya göre termik 1. anlamı : Isıl
TDK'ya göre termik 2. anlamı : Isının üretilmesini, iletilmesini ve kullanılmasını inceleyen fizik dalı.
TDK'YA GÖRE TERMİK SANTRAL NE DEMEK?
TDK'ya göre termik santral "Yakıtla oluşan ısıdan elektrik üreten santral." anlamına gelmektedir.
TERMİK SANTRAL NEDİR?
Termik santral, ana işletici makinesi buhar gücüyle çalışan güç santralıdır. Isıtılan su buhara dönüştürülerek bir elektrik üretecini süren buhar türbinini döndürmekte kullanılır. Türbinden geçen buhar Rankine çevrimi denilen yöntemle bir yüzey yoğunlaştırıcıda yoğunlaştırılırak geri suya dönüştürülür. Termik santralların tasarımları arasındaki en büyük farklılık kullandıkları yakıt tiplerine göredir. Bu tesisler ısı enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmekte kullanıldığından bazı kaynaklarda Enerji Dönüşüm Santralı olarak da geçer. Bazı termik santrallar elektrik üretmenin yanı sıra endüstriyel ve ısıtma amaçlı ısı üretimi, deniz suyunun tuzdan arındırılması gibi amaçlarla da kullanılır. İnsan üretimi CO2 emisyonunun büyük kısmını oluşturan fosil yakıtlı termik santralların çıktılarını azaltma yönünde yoğun çabalar harcanmaktadır.