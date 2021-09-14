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Termessos'tan tüm dünyaya yayın yaptı

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Termessos'tan tüm dünyaya yayın yaptı

DJ Burak Yeter, Mag Dergisi için Sun Express işbirliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğini alarak Antalya'nın zirvesinde bulunan Termessos Antik Kenti'nden 1 saatlik canlı yayın yaptı.

Dünyaca ünlü DJ Burak Yeter, Mag Dergisi için Sun Express işbirliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğini alarak Antalya'nın zirvesinde bulunan Termessos Antik Kenti'nden 1 saatlik canlı yayın yaptı.

YouTube üzerinden yapılan yayını yarım milyondan fazla insan izledi.

İnsansız konser projelerinde, Antalya'yı defalarca dünyaya tanıtan Yeter; "Termessos hayalimdi. Ufak yaşlarda okul gezisi ile geldiğim yerde şu an tüm dünyaya müzik yayını yapıyorum. Bundan daha büyük mutluluk olamaz" dedi.

Termessos'tan tüm dünyaya yayın yaptı

Termessos'tan tüm dünyaya yayın yaptı

Termessos'tan tüm dünyaya yayın yaptı

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Haber: Termessos'tan tüm dünyaya yayın yaptı - Haberler Magazin
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