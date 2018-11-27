Terme'de "Toprağa Saygı" Yürüyüşü
FLASH HABER: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 İlin Belediye Başkan Adaylarını Açıkladı

Terme'de "Toprağa Saygı" Yürüyüşü

TEMA Vakfı tarafından Terme'de "Toprağa saygı" yürüyüşü yapıldı.

Terme'de

TEMA Vakfı tarafından Terme'de "Toprağa saygı" yürüyüşü yapıldı.

TEMA Vakfı, Erozyonla Mücadele Haftası etkinlikleri kapsamında Terme'de "Toprağa saygı" yürüyüşü düzenledi.

Terme Belediyesi önünde toplanan ilköğretim okulu öğrencileri ile vatandaşlar, "Çölde yaşamak istemiyorum, toprağı kirletme geleceği mahvetme" pankartları taşıdı.

TEMA Vakfı Terme Sorumlusu Tahsin Tilbi, burada yaptığı konuşmada, toprağın korunması gerektiğini belirterek, "Atalarımızdan emanet aldığımız toprağı gelecek kuşaklara aktarmalıyız. Onun için çocuklarımızın ağaç sevgisi ve toprak sevgisini öğrenmesi gerekiyor. Bu etkinlikle bir nebzede olsa minik öğrencilerimize bu sevgiyi aşılamak istedik." diye konuştu.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et