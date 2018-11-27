TEMA Vakfı tarafından Terme'de "Toprağa saygı" yürüyüşü yapıldı.

TEMA Vakfı, Erozyonla Mücadele Haftası etkinlikleri kapsamında Terme'de "Toprağa saygı" yürüyüşü düzenledi.

Terme Belediyesi önünde toplanan ilköğretim okulu öğrencileri ile vatandaşlar, "Çölde yaşamak istemiyorum, toprağı kirletme geleceği mahvetme" pankartları taşıdı.

TEMA Vakfı Terme Sorumlusu Tahsin Tilbi, burada yaptığı konuşmada, toprağın korunması gerektiğini belirterek, "Atalarımızdan emanet aldığımız toprağı gelecek kuşaklara aktarmalıyız. Onun için çocuklarımızın ağaç sevgisi ve toprak sevgisini öğrenmesi gerekiyor. Bu etkinlikle bir nebzede olsa minik öğrencilerimize bu sevgiyi aşılamak istedik." diye konuştu.