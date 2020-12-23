Terme Çayı Islah Projesi'nde etüt hazırlıkları başladı

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Terme Çayı Islah Projesi'nin ilk etabının kısa sürede başlayacağını müjdeledi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe ile birlikte yapım aşamasında sona gelinen yeni köprüde incelemelerde bulunan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Terme Çayı Islah Projesi hakkında istişarede bulundu.

Etüt çalışmaları başladı

Terme Çayı Islah Projesi'ni etap etap yürütmeyi planladıklarını aktararak, ilk etabın çok yakın zamanda başlayacağını müjdeleyen Başkan Kılıç, "DSİ 7. Bölge Müdürümüz Ahmet Ersin Gökçe beyle ıslah projemiz hakkında istişarede bulunduk. Yeni köprümüzün tamamlanması ile birlikte ıslah çalışmalarımız başlayacak. Etüt çalışmaları için DSİ ve Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz çalışmalara başlıyor" dedi.

İlk kazma vurulacak

Samsun Büyükşehir Belediyesinin Terme Çayı Islah Projesi için istimlak çalışmaları ile ilgili sürecinin devam ettiğini hatırlatan Başkan Kılıç, "İstimlak süreci bir yandan devam ediyor. Uzlaşma davetine iştirak etmeyenler için kamulaştırma davaları başladı. Bizde Terme Belediyesi olarak, istimlak alanı dışında kalan bölgelerde ıslah çalışmalarının başlaması için proje hazırlıklarına başladık. Kısa süre içinde etüt çalışmalarını tamamlayarak, istimlak dışında kalan bölgeleri DSi'ye teslim edip, ıslah çalışmaları için ilk kazmanın vurulmasını sağlayacağız" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı