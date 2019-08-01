Terme Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Terme Belediyesi ve Belediye-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediye binasında gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Belediye Başkanı Ali Kılıç, sözleşmenin her iki taraf için hayırlı olmasını diledi.

Başarı için iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Kılıç, "İlçedeki çalışmalarda yükü birlikte taşıyor, omuzluyor ve yürütüyoruz. Terme Belediyesinin hayata geçirdiği her projede emeği olan arkadaşlarımızla iş sözleşmesi imzalamaktan mutluluk duyduk." dedi.

Belediye-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı İlyas Yiğit ise Kılıç'a teşekkür ederek, sendikal haklara sahip çıkmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA