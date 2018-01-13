Termal Sağlık Turizmi Kongresi Sivas'ta Yapılacak

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkan Adayı ve Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi-THTC Başkanı Emin Çakmak 3'üncüsü gerçekleştirilen Sağlık Turizm Kongresi'nin Sivas'ta yapılacağını söyledi.

TÜRSAB'ın 24-25 Şubat'ta İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde bakanlık denetiminde yapılacak 23'üncü Genel Kurul'unda TÜRSAB başkanlığına aday olan ve "TÜRSAB Hepimizin" sloganı ile yola çıkan Emin Çakmak, Türkiye'nin 8 ilinde acentelerle buluşmasının 41'inci ayağı olan Sivas'ta acentelerle buluştu. Burada konuşan TÜRSAB Başkan adayı Emin Çakmak "Türkiye'ye 100 milyon turist, 100 milyar dolar gelir kazandırmak için aday olduk. Hedefimizde tüm paydaşların işbirliğini sağlayarak turizme barış, huzur getirerek Türk turizmini dünyanın zirvesine taşımak bulunuyor" dedi.

Türkiye Sağlık Turizmi Geliştirme Konseyi-THTC Kurucu Başkanı olduğunu hatırlatan Çakmak 2018'de 3'üncü Termal Sağlık Turizmi Kongresi'ni Sivas'ta yapacaklarını belirterek, Sivas'ın doktor balıkları, termal ve çermikte hak ettiği değeri kazanmasını hedeflediklerini söyledi.

Vali, Belediye Başkanı, Ticaret ve Sanayi Odası, Kalkınma Ajansı, Kültür ve Turizm Bakanlığı İl Müdürlüğü ve bölgenin turizm yöneticileri ile yapılacak toplantıdan sonra 2018'de yapılacak kongre tarihinin belirleneceğini aktaran Çakmak,"Sivas'a verdiğimiz önemin göstergesi olarak TÜRSAB yönetimine aday 30 kişilik kadroda Sivas'tan Murat Oğrak'a yer verdik. Biz TÜRSAB başkanlığını kazansak da kaybetsek de bu projelerimizi hayata geçiririz. Termal Sağlık Turizmi Kongresi'ni Afyonkarahisar'da yaptık. Geçen yıl Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin talebi üzerine 2'nci Termal Sağlık Turizmi Kongresi'ni Pamukkale'de yaptık. Yapılan termal yatırımlarıyla bölgenin önemli merkezi haline gelen Sivas 3'üncü Termal Sağlık Turizmi Kongresi için ulunmaz bir bölgedir"diye konuştu.

"Sivas bölge turizmin parlayan yıldızı"

Çakmak,"Türkiye'nin turizminde parlayan yıldız olan Sivas'ın turizm geleceğinin yapılan yatırımlarla giderek değer kazanıyor. Sivas'ın doğal ve kültürel değerlerini tanıtmak ve pazarlamak için acentelere büyük görev düşüyor. Bölgede acentelerin sorunlarını yerinde tespit ederek ileriye dönük projelerimiz geliştirmek için toplantılar yapıyoruz. Hedefimizde Türkiye turizmini 2050'li yıllarda zirveye taşıyarak 100 milyar dolar gelir ve 100 milyon turiste ulaştırmaktır. Bunu sağlayabilmek için TÜRSAB başkan adaylığına 154 proje hazırlayarak talip olduk. Acenteler teveccüh gösterirse yeni ve güçlü bir TÜRSAB yaratarak, Türk turizmini yeniden özlenen günlere döndüreceğiz. Projelerimizi gerçekleştirmek için acentelerin desteğini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

2017'den beri TÜRSAB'ta muhalefeti temsil ettiklerini ifade eden Çakmak,"2013'te 150 oyla kaybettik. Geçen dönem bazı oyunlarla kaybettik. Bu kez 18 yıldan beri yönetimin başında olan Başaran Ulusoy'un adaylıktan çekilmesiyle önümüz açıldı. Acentelerlerle ortak akıl görüşmeleri sonucu Anadolu'nun sesini dinledik gelen talepler doğrultusunda aday olduk. Ayrıca bize geçen kongrede 1063 oy veren TÜRSAB üyesi acentelere karşı sorumluluğumuz nedeniyle aday olmayı kararlaştırdık. Hedefimizde Türk turizminin tanıtım ve pazarlamasından sorumlu olan seyahat acentelerinin turizm sektörünün tüm paydaşları ile birlikte olmasını ve turizmde iç barışın sağlanmasını istiyoruz." dedi. - SİVAS