Terlikler bir anda tutuştu, yangın mahalleliyi sokağa döktü
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Terlikler bir anda tutuştu, yangın mahalleliyi sokağa döktü

07.02.2021 11:47 | Son Güncelleme: 07.02.2021 12:27

Terlikler bir anda tutuştu, yangın mahalleliyi sokağa döktü Bursa'da 5 katlı apartmanın zemin katında terlik yangını apartmanı ayağa kaldırdı.

Terlikler bir anda tutuştu, yangın mahalleliyi sokağa döktü

BURSA - Bursa'da 5 katlı apartmanın zemin katında terlik yangını apartmanı ayağa kaldırdı.

Olay, saat 22.30 sularında Beşevler Konak Mahallesi Hallaç Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, apartmanın zemin katından yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerin müdahalesiyle daha fazla büyümeden kontrol altına aldı. Yangında can kaybı olmazken, dumandan etkilenen mahalle sakinleri kısıtlamayı unutup bir anlık panikle sokağa döküldü.

Öte yandan, yangının çıkış nedeninin zemin katta bulunan terliklerin tutuşması sebebiyle başladığı öğrenildi.

Yangın ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Terlikler bir anda tutuştu, yangın mahalleliyi sokağa döktü
Terlikler bir anda tutuştu, yangın mahalleliyi sokağa döktü
Terlikler bir anda tutuştu, yangın mahalleliyi sokağa döktü
Terlikler bir anda tutuştu, yangın mahalleliyi sokağa döktü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN VARDAR

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