Terkos Gölü'nde ki aramalar drone ile görüntülendi
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Terkos Gölü'nde ki aramalar drone ile görüntülendi

İstanbul Çatalca'daki Durusu Gölü'nde (Terkos Gölü) balıkçı kayığının alabora olması sonucu kaybolan 2 kişi için yapılan arama çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

20.12.2019 09:58 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:03
Terkos Gölü'nde ki aramalar drone ile görüntülendi

'daki Durusu Gölü'nde () balıkçı kayığının alabora olması sonucu kaybolan 2 kişi için yapılan arama çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.


Dün akşam Çatalca Ormanlı Mahallesi mevki'inde balıkçı kayığı ile Terkos Gölü'ne açılan 3 arkadaş kayığın alabora olması nedeniyle kaybolmuştu. Kayıktaki 3 kişiden biri çevredeki bir balıkçı tarafından yaralı olarak kurtarılırken, 2 kişiyi arama çalışmalarına başlanmıştı.


Jandarma Komutanlığına bağlı su altı ekiplerinin yaptığı arama çalışmaları drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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