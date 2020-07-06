Terk etmek nasıl yazılır? TDK'ya göre Terk etmek mi, Terketmek mi? Terk etmek ne demek? Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "Terk etmek". Peki, TerketmeK nasıl yazılır? TDK'ya göre Terk etmek mi, Terketmek mi yazılır?

Terk etmek kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, Terk etmeK TDK'ya göre nasıl yazılır? Terketmek nasıl yazılır? Terketmek mi, Terketmek mi? TDK'ya göre Terk etmek kelimesinin doğru yazılışı haberimizde. TDK'YA GÖRE TERK ETME NASIL YAZILIR? Terketmek: Yanlış Terk etmek: Doğru TERKETMEK İLE ÖRNEK CÜMLELER Terk etmek: 1. bırakmak, ayrılmak: "Onları sıkmamak için bahçeyi terk etmek zarafetin en sade kaidelerindendi." - Halit Ziya Uşaklıgil 2. salıvermek, vazgeçmek. 3. bakmamak, ihmal etmek.