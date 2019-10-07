Tercümanlar Filmi
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Dan Brown’ın Cehennem adlı romanının çeviri sürecinde yaşanan gerçek bir olaya odaklanılan filmde kitabın farklı dillerdeki çevirisinin dünya genelinde aynı anda yayımlanması istenince korsan ve yasa dışı basımlara karşı önlem almak amacıyla çevirmenler çalıştıkları süre boyunca yer altındaki bir alana kapatılırlar. Aksiyonun hiç eksik olmadığı filmde kitabın çok gizli ilk on sayfası internete düşer ve her çevirmenin hayali olan iş kâbusa dönüşür. Hırsız alandakilerin içinden biridir ve kitabın yayımcısı da onun maskesini düşürmek için her şeyi yapmaya hazırdır.
Filmin yönetmenliğini Régis Roinsard yaparken senaryoda ise Romain Compingt, Daniel Presley ve Régis Roinsard'ın imzaları var. Başrollerde ise Olga Kurylenko, Alex Lawther, Sidse Babett Knudsen, Riccardo Scamarcio ve Lambert Wilson yer alıyorlar.
Yönetmen: Régis Roinsard
Senaryo: Régis Roinsard , Romain Compingt , Daniel Presley
Oyuncular: Olga Kurylenko, Alex Lawther, Sidse Babett Knudsen, Riccardo Scamarcio, Lambert Wilson, Patrick Bauchau, Sara Giraudeau , Eduardo Noriega, Miglen Mirtchev, Maria Leite, Thomas Lemoine, Frédéric Chau, Anna Maria Sturm, Manolis Mavromatakis , Jade Phan-Gia, Michel Bompoil, Alasdair Noble, Fabien Houssaye, Kester Lovelace, Alex Lajoie
Filmin Türü: Gerilim
Orijinal Adı: Les traducteurs/ The Translators
Yapımcı Firma: Les Productions du Trésor
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Fransa, Belçika
Orijinal Dili: Fransızca
Dağıtıcı Firma: Filmartı Film
Vizyon Tarihi: 27.12.2019
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